Гетеборг увеличил контейнерооборот

Несмотря на снижение контейнерного рынка Швеции на 1% в январе-сентябре этого года, порт Гетеборг показал рост – и контейнерооборота, и доли рынка. Как сообщили SeaNews в Администрации порта, перевалка контейнеров через Гетеборг увеличилась на 4% и составила 582 тыс. TEU.

Оборот ро-ро грузов сократился на 5% до 419 тыс. единиц, перевалка новых легковых автомобилей упала на 8% до 193 тыс. единиц из-за снижения импорта. Правда, в сентябре наметился рост, было перевалено 26,5 тыс. автомобилей.

Грузопоток нефти и нефтепродуктов снизился на 10% до 15,39 млн тонн.

Число заходов круизных судов выросло на 68% до 57, пассажирооборот увеличился на 8% и составил 1,46 млн человек.