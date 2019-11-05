Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 44, 2019

На 44 неделе года спотовые ставки увеличились почти на всех исследуемых трейдах.

Так, существенно выросли ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр – на 19%, на порты Средиземноморья – на 3,5%.

Ставки на порты западного побережья США поднялись на 16,7%, на порты восточного побережья – на 8%.

Ставки из Китая на Персидский залив увеличились – плюс 5,6% к уровню 43 недели. Также на прошлой неделе поднялись ставки на Австралию и Новую Зеландию на 2,7%, на Южную Америку – на 7,7%.

На внутриазиатском трейде ставки на порты Японии остались на прежнем уровне. В то же время ставки на Сингапур выросли по сравнению с 43 неделей на 6,6%, на Южную Корею – на 0,7%.

Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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