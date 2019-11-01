Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
IV Всемирный Конгресс производителей минеральных удобрений и пестицидов
01.11.2019

IV Всемирный Конгресс производителей минеральных удобрений и пестицидов


    • Тема Конгресса SCIF 2020: «Инновационные технологии и оборудование в производстве минеральных удобрений и пестицидов».

    19-22 мая 2020 года в г. Баку, Азербайджан состоится IV Всемирный Конгресс производителей минеральных удобрений и пестицидов.

    Город Баку выбран для проведения Конгресса благодаря своей развитой инфраструктуре, благоприятной бизнес среде, экономической и финансовой стабильности.

    Ежегодные мероприятия SCIF Congress собирают технических специалистов в области производства минеральных удобрений по всему миру. Особое значение на Конгрессе отводится научно-практическим дискуссионным секциям, обмену опытом для решения проблем в технологиях производства и продвижения химической отрасли в целом.

    Цель Всемирного Конгресса производителей минеральных удобрений и пестицидов — создание уникальной научно-практической площадки для расширения контактов и сотрудничества между предприятиями стран СНГ и Европы, зарубежными экспертными сообществами, представителями общественных и деловых кругов.

    Конгресс SCIF 2020 объединяет:

    — Производственные предприятия;

    — Производителей и поставщиков оборудования и услуг;

    — Инжиниринговые компании и НИИ;

    — Специалистов по закупке и логистике;

    — Профильные университеты мира.

    На знаковом событии года участники будут обсуждать инновационные решения в производстве азотных, калийных, фосфорных, комплексных удобрений и пестицидов, а также другие темы, актуальные для этой сферы.

    Конгресс SCIF 2020 включает в себя следующие тематические направления:

    — Промышленная безопасность опасных производственных объектов;

    — Азотные удобрения (аммиак, азотная кислота, аммиачная селитра, карбамид);

    — Фосфорные удобрения (суперфосфат, двойной суперфосфат, аммофос, диаммофос, ортофосфат);

    — Калийные удобрения (калий хлористый, калийная селитра);

    — Комплексные удобрения (азотно-фосфорные, азотно-калийные, фосфорно-калийные, NPK удобрения);

    — Пестициды (инсектициды, фунгициды, бактерициды);

    — Метанол;

    — Закупка и логистика (экспорт/импорт продукции, транспортировка).

    Программа мероприятия включает в себя доклады и презентации, а также научно-практические дискуссионные секции. Кроме основной части, в течение всего периода Конгресса работает выставочная зона, где представлены новейшие разработки ведущих производителей и поставщиков оборудования и услуг. Участникам Всемирного Конгресса SCIF 2020 предоставляется возможность выступить с докладом, тематика которого должна соответствовать одному из направлений программы.

    В рамках мероприятия будет организовано посещение производственных площадок завода SOCAR Carbamide и завод SOCAR Methanol.

    На официальном сайте Scif Congress: https://scifcongress.com/ размещена подробная информация о мероприятии, предусмотрена возможность регистрации участников и организован сбор тезисов докладов.

    Адрес проведения: г.Баку, гостиница «Boulevard Baku Autograph Collection»

    Дата проведения: 19-22 мая 2020 года

    Официальный сайт Конгресса: https://scifcongress.com/ 

    Координаты организатора: +7-4722-40-26-03

     


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    10.07.2019
    Конференция «ТрансКонт»
    Уважаемые дамы и господа! Приглашаем Вас принять участие в работе II конференции «ТрансКонт», 17-18 октября 2019 г., Санкт-Петербург, […]
    Контейнерные перевозкиКонференцияРынок
    0
    20.06.2019
    Сегодня открыл работу VI Крымский транспортный форум
    Сегодня в Алуште в отеле Riviera Sunrise Resort & Spa начал свою работу VI Крымский  транспортный форум.  Форум […]
    Конференция
    0
    29.10.2019
    Oil Terminal в цифрах и фактах
    Ежегодная техническая конференция Oil Terminal (14-15 ноября, Санкт-Петербург) — специализированное и статусное мероприятие отрасли, которое на протяжении последних […]
    Конференция
    0
    12.08.2019
    Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia 2020 пройдут в конце июня в Санкт-Петербурге
    По решению оргкомитета IV Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут с 24 по […]
    ВыставкаКонференция
    0
    11.03.2019
    15 международная конференция «Мультимодальные перевозки опасных грузов и контейнеров»
    Петродворец, отель «Новый Петергоф», 4-5 апреля 2019 Эффективность экономического развития государства во многом зависит от существующей системы технического […]
    Конференция
    0
    05.06.2019
    Транспортно-логистическая конференция «Речные перевозки России 2019»
    Транспортно-логистическая конференция «Речные перевозки России 2019», 7 ноября 2019 – ежегодная конференция, посвященная наиболее актуальным вопросам текущего положения […]
    КонференцияРечные перевозки
    0
    11.03.2019
    RailRu 2019: рынок жд перевозок промышленных грузов
    05 марта в Москве в рамках Транспортного дня прошла 2-я Международная транспортная конференция «RailRu 2019: рынок жд перевозок […]
    Конференция
    0
    15.10.2019
    Проблемы контейнерной логистики обсудят в Санкт-Петербурге
    Подходит к завершению регистрация на II международную конференцию «ТрансКонт», которая  состоится 18 октября 2019 г. в Санкт-Петербурге (отель […]
    Конференция
    0
    24.10.2019
    Стратегию развития таможенной службы до 2030 года обсудят на МТФ-2019
    Пленарное заседание «Таможня 2030: траектория будущего» станет ключевым событием деловой программы первого дня Международного таможенного форума. Форум пройдет […]
    КонференцияТаможняФТС
    0
    16.05.2019
    Актуальные вопросы обложения НДС при осуществлении ВЭД – программа
    Программа конференции «Актуальные вопросы обложения налогом на добавленную стоимость товаров и услуг при осуществлении внешнеэкономической деятельности» в Ленинградской областной Торгово-промышленной палате
    Конференция
    0
    05.08.2019
    Opening speakers to set the standard for TMS Tanker Conference
    The fourth annual The Maritime Standard Tanker Conference, which is taking place on Tuesday 22nd October at The […]
    Конференция
    0
    23.05.2019
    Актуальные вопросы обложения НДС при осуществлении ВЭД
    Уточнена и дополнена программа конференции на тему «Актуальные вопросы обложения налогом на добавленную стоимость товаров и услуг при […]
    Конференция
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    30.10.2019 Третья сторона в трансграничном электронном документообороте
    29.10.2019 «Совкомфлот», ОСК и «Новатэк» вошли в рабочие группы по «регуляторной гильотине»
    29.10.2019 Д.Медведев утвердил Стратегию развития судостроительной промышленности
    07.10.2019 Реестр морских портов или филькина грамота?
    01.10.2019 Ямальское СП Teekay может попасть под санкции?
    30.09.2019 Отставка и назначение в Минвостокразвития
    Контейнерные перевозки Показать всё
    30.10.2019 Лидеры Финляндии
    30.10.2019 Финансы и объемы OOCL
    29.10.2019 Контейнероборот китайских портов
    29.10.2019 Закольцованный жд сервис Китай – Германия через Калининград
    29.10.2019 Первый контейнерный поезд из Будапешта в Цзинань
    29.10.2019 Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ