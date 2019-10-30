Третья сторона в трансграничном электронном документообороте

Вопросы, связанные с участием доверенной третьей стороны в трансграничном электронном документообороте обсудили участники круглого стола на тему «Трансграничный юридически значимый электронный документооборот: проблемы и пути решения», организованного в рамках Международного таможенного форума ООО «Мультисервисная платежная система».

По словам первого заместителя руководителя ФТС Руслана Давыдова, Федеральная таможенная служба в целом поддерживает идею использования доверенной третьей стороны. При этом в ФТС предлагают смотреть на тему шире. «Когда мы говорим о юридически значимом документообороте, предлагаю смотреть несколько вперед и говорить уже о юридически значимом обмене данными, которые не должны быть искажены в процессе передачи, и должны отражать реальную таможенную стоимость, код товара и реальный вес», – сказал Р.Давыдов. По его мнению, нужно работать в формате постоянного диалога между странами-членами ЕАЭС, чтобы инкорпорировать предлагаемую практику в таможенные процедуры по всей территории Союза.

Представители Евразийской экономической комиссии поделились информацией о том, как создается трансграничное пространство доверия на пространстве ЕАЭС.

Как сообщил заместитель директора Департамента информационных технологий ЕЭК Таайлай Байтереков, страны ЕАЭС пришли к общему пониманию требований к трансграничному пространству доверия в рамках Союза, а также к функциональному наполнению сервисов доверенной третьей стороны и интегрированной информационной системы ЕАЭС. Доверенная третья сторона, отметил он, – это только один из элементов трансграничного пространства доверия, помимо нее в трансграничном пространстве доверия находятся еще несколько элементов – удостоверяющие центры национальных сегментов и интеграционный шлюз, обеспечивающий взаимодействие межгосударственных и межведомственных информационных систем государств-членов и Комиссии при обмене данными.

Заместитель директора Департамента информационных технологий ЕЭК Александр Хотько рассказал, что с точки зрения технической реализации на текущий момент в каждом государстве ЕАЭС для осуществления процессов B2B созданы свои доверенные третьи стороны. Что касается более широкого применения технологии доверенной третьей стороны, то накануне «круглого стола» в Государственной Думе прошли слушания, где обсуждались поправки в 63-ФЗ, которые определяют понятие доверенной третьей стороны. Сейчас, подчеркнул А.Хотько, сейчас уже ни у кого не вызывает сомнения, что это магистральный путь и что проблема признания иностранных ЭЦП будет решаться на основе именно тех рекомендаций и подходов, которые определены Международным союзом телекоммуникаций. При этом, по мнению А.Хотько, для обеспечения юридически значимого электронного документооборота потребуется определить требования к «EDI-провайдерам» или «операторам электронного обмена данными».

Ольга Комарова, заместитель председателя правления Евразийского банка развития, предложила рассмотреть вопрос об использовании инфраструктуры ЕАБР для создания доверенной третьей стороны на пространстве ЕАЭС, поскольку ЕАБР обладает уникальным статусом, т.к. имеет право действовать в рамках законодательства каждого из пяти государств, при этом особый статус банка как международной финансовой организации ставит его выше национальных законодательств. ЕАБР, напомнила она, присутствует в каждом из пяти государств ЕАЭС и все офисы ЕАБР связаны между собой защищенными каналами связи, что упрощает создания пространства доверия на базе ЕАБР.

По мнению советник генерального директора ООО «Мультисервисная платежная система» Алексея Шашаева, который выступал модератором «круглого стола», создание сети доверенных третьих сторон на базе и инфраструктуре ЕАБР может быть не альтернативой или противовесом тому, что создается Евразийской экономической комиссией, а одним из способов реализации трансграничного пространства доверия на пространстве ЕАЭС с возможностью его выхода за пределы этого пространства.

Представители бизнеса подтвердили, что заинтересованы в организации прозрачного, трансграничного обмена юридически значимыми документами с торговыми партнерами и государством. Как отметила начальник управления по расчетам и таможенному оформлению ООО «Газпром экспорт» Марина Кублицкая, у бизнеса есть свои потребности, которые могут быть применены с использованием технологий того же самого юридически значимого документооборота, в частности, вопросы, связанные с электронным подписанием экспортных контрактов и других документов.

Подводя итоги дискуссии, А.Шашаев подчеркнул, что будущее – это переход от документов в бумажном виде к структурированным электронным документам, которые должны признаваться как юридически-значимые при общении бизнеса между собой и с государственными органами и этому направлению стоит уделять пристальное внимание при развитии информационных технологий во всех сферах.