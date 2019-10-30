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«Интеллектуальные» пункты пропуска для таможенных органов
30.10.2019

«Интеллектуальные» пункты пропуска для таможенных органов


    • Технологию искусственного интеллекта планируется внедрить в работу таможенной службы в рамках реализации «Стратегии-2030». «Интеллектуальные» пункты пропуска должны появиться в таможенных органах до 2030 года, сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

    По словам и.о. начальника таможенного поста Морской порт Владивосток Владивостокской таможни Олега Усова, в настоящее время Федеральная таможенная служба ведет разработку модели интеллектуального пункта пропуска. Она предусматривает полную автоматизацию процесса таможенных операций. Основой такой модели должна стать единая для всех контролирующих органов информационная система, в которой будут объединены все существующие технические средства таможенного контроля. Это позволит упростить и ускорить процесс администрирования, вывести его новый уровень.

    Очень важный сегмент – формирование профилей рисков участников внешнеэкономической деятельности, также будет предоставлен искусственному интеллекту. Меньшее вмешательство сотрудника таможни в этот процесс позволит повысить доверие бизнеса к результату, рассчитывают в таможне. Кроме того, правильный алгоритм анализа данных даст возможность выявлять случаи, когда действительно необходимы вмешательство человека и углубленный контроль.


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