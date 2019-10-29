Уникальная находка на дне Волги

На дне Волги в Самарской области нашли древнюю ладью. Судно затонуло более 600 лет назад. Его длина – около 50 метров, а ширина – около 20, часть ладьи находится в песке. Для детального изучения провели ультразвуковое исследование дна.

Водолазы подняли фрагменты древесины и полутораметровый корабельный гвоздь. Радиоуглеродный анализ дерева показал, что постройка судна датируется 1415 годом с погрешностью плюс-минус 85 лет. Гвоздь изучили в химической лаборатории, и оказалось, что он на 99,5% состоит из железа.

Комментарий одного из пользователей youtube: «Состав гвоздя классный, 500 лет лежал и целый, не то что машины сейчас, поцарапал, через пол года дырка :)»

Ладья могла принадлежать как русским, так и скандинавам – а, может купцам из восточных стран. Еще одна версия – булгарская ладья.

Интересно, что это – самое древнее судно, которое когда-либо находили в нашей стране.

Видео: Самарский политех