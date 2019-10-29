Продуктовый импорт

За 8 месяцев этого года в Россию было завезено 260,7 тыс. тонн свежего и мороженого мяса – на 1,3% больше итогов прошлого года. Также, по данным федеральной таможенной службы, свежего и мороженого мяса птицы импортировали на 8,6% больше, чем годом ранее, объем составил 147,1 тыс. тонн. Импортные поставки рыбы сохранились на уровне января-августа прошлого года и составили 244,6 тыс. тонн. Снизились поставки изделий и консервов из мяса – на 7,6% до 11 тыс. тонн.

Поставки молока и сгущенных сливок по итогам 8 месяцев 2019 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 27,8%, составив 118,3 тыс. тонн. Значительно вырос импорт сливочного масла – на 40,9%, до 77,8 тыс. тонн. Поставки сыра и творога составили 174,2 тыс. тонн (-32,8%).

Импорт пальмового масла за январь-август 2019 года увеличился на 2,7% (до 669,5 тыс. тонн), растительного масла, напротив, снизился – на 88,4% (до 2,1 тыс. тонн).

Импорт яблок и бананов упал. За январь-август в Россию было ввезено на 12,1% меньше яблок, чем годом ранее, – 696,1 тыс. тонн. Поставки бананов составили более 1 млн тонн – на 3,6% ниже уровня января-августа прошлого года. В то же время цитрусовых завезли на 7,7% больше, чем годом ранее, – 953,9 тыс. тонн.

По итогам отчетного периода поставки сахара-сырца выросли на 16,2%, составив 4,3 тыс. тонн. Объем импорта белого сахара увеличился на 3% до 182,3 тыс. тонн.

Отметим, что в августе по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и относительно предыдущего месяца произошло снижение поставок бананов (-1% к августу 2018 и -1,7% к июлю 2019), яблок (-26,1% к августу 2018 и -2% к июлю 2019), цитрусовых (-1,1% к августу 2018 и -20,3% к июлю 2019), свежего и мороженого мяса (-15,8% к августу 2018 и -7,7% к июлю 2019), сыров и творога (-83,4% к августу 2018 и -2,9% к июлю 2019), мяса птицы (-1,8% к августу 2018 и -9,4% к июлю 2019), изделий и консервов из мяса (-29,4% к августу 2018 и -14,3% к июлю 2019).

По остальным исследуемым продуктам отмечен рост.

По итогам 8 месяцев 2019 года поставки кофе на российский рынок увеличились на 14,8% (до 146,7 тыс. тонн), чая, напротив, снизились – на 14,1% (до 98,6 тыс. тонн).

В августе кофе было ввезено 21,5 тыс. тонн, что на 56,9% выше уровня августа прошлого года и на 13,8% больше показателя предыдущего месяца. Чая в Россию завезли 11,7 тыс. тонн – на 23% меньше, чем в августе прошлого года и на 4,9% меньше, чем в июле этого года.