Oil Terminal в цифрах и фактах

Ежегодная техническая конференция Oil Terminal (14-15 ноября, Санкт-Петербург) — специализированное и статусное мероприятие отрасли, которое на протяжении последних 14 лет ежегодно собирает более 200 делегатов, включая коммерческих и технических руководителей нефтебаз и нефтяных терминалов, России, Прибалтики, Казахстана, а также руководителей соответствующих подразделений нефтегазовых компаний.

Подать заявку на участие в конференции: https://oilterminal.org/zapros-na-registratsiyu/

Техническая Конференция 2019 в цифрах и фактах: