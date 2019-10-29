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Oil Terminal в цифрах и фактах
29.10.2019

Oil Terminal в цифрах и фактах


    • Ежегодная техническая конференция Oil Terminal (14-15 ноября, Санкт-Петербург) — специализированное и статусное мероприятие отрасли, которое на протяжении последних 14 лет ежегодно собирает более 200 делегатов, включая коммерческих и технических руководителей нефтебаз и нефтяных терминалов, России, Прибалтики, Казахстана, а также руководителей соответствующих подразделений нефтегазовых компаний.

    Подать заявку на участие в конференции: https://oilterminal.org/zapros-na-registratsiyu/

    Техническая Конференция 2019 в цифрах и фактах:

    • 200+ подтвержденных участников, технические руководители крупнейших нефтебаз и нефтяных терминалов, проектировочных компаний, среди которых: PetroHangroup, Азовпродукт, Балтийская Топливная Компания, Балтийский топливный терминал, Белкомур, Белнефтехим, Белоруснефть, Востокбункер, Газпром инвестпроект, Газпромнефть Терминал СПб, Газпромнефть-Аэро, Газпромнефть-Терминал, Газпромнефть-Транспорт, Газпромнефть-Транспорт, Газхиминвест, ГПН-СЗ, ГТ Морстрой, Дагнефтепродукт, ДонТерминал, Интерферрум Металл, ИПП, Иркутская нефтяная компания (ИНК), Истринская нефтебаза, КаргоХим, Компания ЛВЖ-701, ЛенморНИИпроект, Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез, Лукойл-Транс, Лукойл-Центрнефтепродукт, Невский Мазут, Несте Санкт-Петербург, Новатэк-Усть-Луга, ОКА-ЦЕНТР НЕФТЕПРОДУКТ, Первый мурманский терминал, Порт Логистик, Приморский торговый порт, РЖД, РН-Бункер, РосЭстПетронал, РосЭстПетронал, САМАРАНЕФТЕХИМПРОЕКТ, Сургут перевалка, Сызранский НПЗ, Таманьнефтегаз, Татнефть-АЗС-Запад, Технолизинг, Трасса ГСМ, ХК Татнефтепродукт, ШАМБАЛА, ЮгТерминалПроект, Южный топливный альянс и многие другие
    • 55+ подтвержденных докладчиков и участников дискуссий: Олег Плохих, главный бизнес-контролер — заместитель начальника отдела организации поставок нефте- и газопродуктов, Oy Teboil Ab, Ирина Лапшина, начальник отдела внедрения информационных технологий, Востокбункер, Арина Николаева, заведующий лабораторией экологии и рационального природопользования, НИИ Транснефть, Дмитрий Белолапотков, инженер-технолог Товарной службы, Усть-Луга Ойл и многие другие
    • Выставка и представление инновационного оборудования: Arflu, BORSIG GmbH, Endress + Hauser Russia, HMT Rubbaglas, IBS, Камышинский опытный завод, Эмикон и другие
    • Технический визит на новый терминал «Газпром нефти»
    • Торжественный ужин для неформального общения, а также деловые обеды и продуктивные кофе-брейки.

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