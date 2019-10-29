Морские перевозки выросли, авиа сократились

Kuehne + Nagel опубликовал финансовые показатели за первые 9 месяцев 2019 года. Оборот по группе увеличился на 3,1% до 15,8 млн швейцарских франков (16 млрд долларов), валовая прибыль – на 4,4% до 5,99 млрд франков (6,1 млрд долларов).

Показатель EBITDA вырос сразу на 48% до 1,3 млрд франков (1,4 млрд долларов). Операционная прибыль увеличилась на 6,6% до 794 млн франков (803,2 млн долларов). Чистая прибыль по группе составила 598 млн франков (605 млн долларов) – на 3,1% выше, чем за первые 9 месяцев 2018 года.

В сегменте Seafreight оборот увеличился на 7,3% до 5,6 млрд франков (5,7 млрд долларов), валовая прибыль – на 5,1% до 1,2 млрд франков (1,2 млрд долларов), операционная прибыль – на 1,2% до 357 млн франков (361,2 млн долларов). Объем перевозок, отмечают в компании, вырос на стагнирующем рынке на 4,3% до 3,67 млн TEU.

В сегменте Airfreight оборот снизился на 2,6% до 3,5 млрд франков (3,5 млрд долларов), валовая прибыль выросла на 11,4% до 997 млн франков (1 млрд долларов), операционная прибыль снизилась на 3% до 263 млн франков (266,1 млн долларов). Объем авиаперевозк упал на 6,4% до 1,22 млн тонн на фоне общего снижения по причине глобальной экономической нестабильности и усугубляющихся барьеров для торговли.

В сегменте Overland оборот увеличился на 2% до 2,7 млрд франков (2,7 млрд долларов), валовая прибыль – на 4,1% до 846 млн франков (855,8 млн долларов), операционная прибыль – на 8,8% до 62 млн франков (62,7 млн долларов).

В сегменте Contract Logistics оборот вырос на 3,5% до 4 млрд франков (4,1 млрд долларов), валовая прибыль – на 2,1% до 2,97 млрд франков (3 млрд долларов), операционная прибыль – на 2,4% до 112 млн франков (113,3 млн долларов).