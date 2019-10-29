ФГК отправила контрейлерную платформу в первый рейс

АО «Федеральная грузовая компания», «Первая экспедиционная компания» и АО «НПК «Уралвагонзавод» осуществили первую контрейлерную перевозку с использованием нового универсального вагона-платформы модели 13-5205. В октябре 2019 года в рамках поездных испытаний нового подвижного состава состоялась тестовая отправка стандартной еврофуры собственности ПЭК на платформе ФГК по маршруту Москва – Новосибирск – Москва со станции Орехово-Зуево.

«Сейчас мы отправили в рейс полный автосостав: и грузовик, и полуприцеп. Это нужно, чтобы протестировать платформу по максимуму. В коммерческой эксплуатации мы видим другой формат использования. Грузится только полуприцеп, который в точке доставки встречает тягач. Это позволит решить многие проблемы. Нехватка водителей-дальнобойщиков, повышение стоимости ГСМ, снижение нагрузки на автодороги и улучшение экологической ситуации вдоль автотрасс. И, конечно, это даст экономическую выгоду при комбинированной перевозке. А если посмотреть на эту технологию более широким взглядом, то контрейлерная перевозка – это своеобразный формат беспилотной транспортировки, когда много полуприцепов объединяется в единый поезд. Что нужно сделать, чтобы эта технология «взлетела» в коммерческой эксплуатации? Объединить усилия ведущих игроков логистического рынка. Только при массовом использовании контрейлеров и развитии инфраструктуры полуприцепов и тягачей в пунктах разгрузки мы сможем вместе получить преимущества от контрейлеров. И сегодня мы сделали первый шаг на этом совместном пути», – сказал заместитель директора «Первой экспедиционной компании» Вадим Филатов.

Напомним, что универсальная контрейлерная платформа модели 13-5205 в июле 2019 года успешно прошла приемочные испытания, получила сертификат соответствия. Вагон разработан «Уральским конструкторским бюро вагоностроения» по заказу ФГК и является совместным проектом ФГК и «Уралвагонзавода».