Высокоскоростной паром-катамаран для Балтики

Австралийская Austal построит высокоскоростной паром катамаранного типа для датского паромного оператора Molslinjen. Стоимость строительства «Auto Express 115» оценивается в 92 млн долларов, это будет самый большой паром, который когда-либо построила Austal.

Судно будет оснащено среднескоростным двигателем нового поколения, работающим на СПГ. Пассажировместимость составит 1,6 тыс. человек, грузовместимость – 450 автомобилей, скорость – 37 узлов. «Auto Express 115» будет задействован на Балтике, а именно на маршруте Истад (Швеция) – Ренне на острове Борнхольм (Дания).

Строительство начнется в третьем квартале 2020 года на верфи Austal на Филиппинах. Сдача в эксплуатацию ожидается в первом квартале 2022 года.