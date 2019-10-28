Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 43, 2019

На 43 неделе года на основных исследуемых трейдах наблюдается увеличение спотовых ставок. Снижение отмечено только на порты Средиземноморья и западного побережья США.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр поднялись на 2,4%, в то время как ставки на порты Средиземноморья сократились на 0,7%.

Ставки на порты западного побережья США незначительно сократились – на 0,5%, ставки на порты восточного побережья, напротив, подросли на 1,6%.

Значительно выросли ставки из Китая на Персидский залив – плюс 22,4% к уровню 42 недели. Ставки на Австралию и Новую Зеландию выросли на 3,8%. Ставки на Южную Америку повысились по сравнению с 42 неделей на 9,3%.

На внутриазиатском трейде упали ставки из Китая на Японию (-4,7% на западные порты и -0,4% на восточные). В то же время ставки на Сингапур увеличились на 7%. Ставки на Южную Корею значительно выросли – плюс 19,7% по отношению к 42 неделе года.

Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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