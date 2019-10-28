Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 43, 2019
28.10.2019

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 43, 2019


    • На 43 неделе года на основных исследуемых трейдах наблюдается увеличение спотовых ставок. Снижение отмечено только на порты Средиземноморья и западного побережья США.

    Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр поднялись на 2,4%, в то время как ставки на порты Средиземноморья сократились на 0,7%.

    Ставки на порты западного побережья США незначительно сократились – на 0,5%, ставки на порты восточного побережья, напротив, подросли на 1,6%.

    Значительно выросли ставки из Китая на Персидский залив – плюс 22,4% к уровню 42 недели. Ставки на Австралию и Новую Зеландию выросли на 3,8%. Ставки на Южную Америку повысились по сравнению с 42 неделей на 9,3%.

    На внутриазиатском трейде упали ставки из Китая на Японию (-4,7% на западные порты и -0,4% на восточные). В то же время ставки на Сингапур увеличились на 7%. Ставки на Южную Корею значительно выросли – плюс 19,7% по отношению к 42 неделе года.

    Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    22.04.2019
    Обзор мирового рынка бункеровки. 17 неделя 2019
    На 17 неделе года динамика на рынке бункерного топлива достаточно разнонаправленная, однако без сильных скачков цен. Так, в […]
    Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0
    22.05.2019
    Грузооборот российских портов в апреле 2019 снизился на 3,7%
    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, грузооборот всех морских портов России в апреле 2019 года снизился в сравнении […]
    2019АпрельГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    19.07.2019
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 28, 2019
    На 28 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize находились на […]
    Только для подписчиков
    2019БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки
    0
    05.08.2019
    Контейнерооборот Южной Кореи
    Контейнерооборот через порты Южной Кореи по итогам 6 месяцев 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого […]
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотЮжная Корея
    0
    04.04.2019
    Грузооборот портов Северо-Западного региона РФ
    Февраль 2019
    Только для подписчиков
    2019ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    19.04.2019
    Контейнерооборот Гонконга
    По итогам первого квартала этого года контейнерооборот порта Гонконг снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на […]
    2019ГонконгКонтейнерооборот
    0
    14.06.2019
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 23, 2019
    На 23 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами Handysize из портов западного и северо-западного побережья Черного моря не […]
    Только для подписчиков
    2019Фрахтовые ставкиЧерное мореЮг
    0
    13.05.2019
    Автомобильный рынок не в форме
    По итогам 4 месяцев этого года, по данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и коммерческих автомобилей составили более […]
    2019АвтомобилиАссоциации европейского бизнесаПродажи
    0
    21.10.2019
    ТOP-5 контейнерных терминалов России
    9 месяцев 2019 года
    Только для подписчиков
    2019ПОРТСТАТПортыРейтинг
    0
    13.05.2019
    ТOP-5 терминалов России по обороту лесных грузов
    Итоги первого квартала 2019 года
    2019ГрузооборотЛесные грузыПОРТСТАТ
    0
    13.09.2019
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 36, 2019
    На 36 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами Handysize из портов западного и северо-западного побережья Черного моря не […]
    Только для подписчиков
    2019Фрахтовые ставкиЧерное мореЮг
    0
    03.10.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 40 2019
    Ставки в Азовском море медленно, но постепенно растут, хотя темпы роста невысокие – всего $1 в неделю. Спотового тоннажа в […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    07.10.2019 Реестр морских портов или филькина грамота?
    01.10.2019 Ямальское СП Teekay может попасть под санкции?
    30.09.2019 Отставка и назначение в Минвостокразвития
    30.09.2019 Отставка в Росморречфлоте
    26.09.2019 Назначение в Росжелдоре
    24.09.2019 Сколько нужно «единых окон»
    Контейнерные перевозки Показать всё
    28.10.2019 Контейнерооборот Украины
    28.10.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 43, 2019
    25.10.2019 Безработные контейнеровозы
    24.10.2019 Arkas Line и SeaGo Line возобновляют рефсервис на Новороссийск
    23.10.2019 Контейнерооборот Индии
    23.10.2019 TEUs’ы DP World
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД