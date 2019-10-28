Экспорт и импорт ТНП

Российский импорт кожаной обуви в январе-августе 2019 года, по данным ФТС РФ, составил 43,3 млн пар, что на 3,8% меньше, чем было ввезено за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении импорт кожаной обуви снизился на 10,6% и составил 1,1 млрд долларов.

В августе этого года в Россию было ввезено 8,1 млн пар кожаной обуви – это на 10% меньше аналогичного периода прошлого года, но на 24,6% больше предыдущего месяца. По итогам отчетного месяца импорт обуви в денежном выражении снизился к уровню августа прошлого года на 12,4%, но вырос к уровню июля этого года на 39,4% – до 244,1 млн долларов.

За 8 месяцев 2019 года импорт одежды вырос — ее ввезли на сумму 4,9 млрд долларов, что на 2,2% больше, чем годом ранее. По итогам отчетного месяца импорт одежды в денежном выражении вырос к уровню августа прошлого года на 2,1% и увеличился относительно показателя предыдущего месяца на 2,9% – до 834,3 млн долларов.

Хлопчатобумажных тканей за январь-август этого года было импортировано почти 202,3 млн квадратных метров — на 10,8% больше, чем за тот же период 2018 года. В стоимостном выражении импорт х/б тканей увеличился на 1,3%, составив 105,3 млн долларов.

В августе импорт хлопчатобумажных тканей по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года снизился на 32,8% (+17,2% к июлю 2019 года), составив 29,5 млн квадратных метров. В стоимостном выражении импорт тканей в августе составил 11,4 млн долларов, что на 4,6% выше аналогичного уровня прошлого года. По сравнению с предыдущим месяцем стоимость поставляемых в Россию тканей упала на 8,8%.

Объем российского экспорта х/б тканей вырос по сравнению с прошлогодним уровнем на 26,1% — до более чем 69,6 млн квадратных метров. Доходы от экспорта тканей также выросли на 1,6%, составив 31,8 млн долларов. По итогам августа из России х/б тканей было вывезено 9 млн квадратных метров (+38,7% к августу 2018 и +14% к июлю 2019 года). В стоимостном выражении экспорт российских х/б тканей составил 3,4 млн долларов (+6,3% к августу 2018 и +13,3% к июлю 2019 года).