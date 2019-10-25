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ЭФКО построит терминал на Средиземном море
25.10.2019

ЭФКО построит терминал на Средиземном море


    • Вчера в рамках экономического форума «Россия-Африка» в Сочи ГК «ЭФКО» и египетская United Oil подписали соглашение о развитии бизнеса на территории Северной Африки и Ближнего Востока. По информации ЭФКО, основной целью партнерства является освоение рынков Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Европы в продуктовых категориях – наливное и бутилированное растительное масло, а также в пищевых ингредиентах – специализированных жирах.

    Подписанный документ предусматривает строительство нового завода по производству спецжиров в Египте, трансфер инновационных технологий ЭФКО, создание центра прикладных исследований в Каире, расширение производства бутилированного масла и запуск брендов Группы на рынках Северной Африки. Кроме того, стороны планируют строительство зернового терминала на Средиземном море по перевалке 2 млн тонн насыпных грузов в год. Инвестиционная программа совместного предприятия составит 300 млн долларов. Стороны рассчитывают создать лидера рынка с ежегодной выручкой более 1 млрд долларов, отметили в ЭФКО.

    «В 2018 475 млн долларов выручки мы получили от экспортного направления. По итогам текущего года ожидаем ее рост на 20%, – сообщил генеральный директор ГК «ЭФКО» Евгений Ляшенко. – Для достижения целей по трехкратному увеличению экспорта продукции масложировой отрасли мы построили и продолжаем развивать портовую инфраструктуру в порту Тамань. Кроме того, компания «ЭФКО» разрабатывает новые модели работы на дальних рынках: вместо того, чтобы продавать масло или шрот на FOB Черное море, мы ищем возможности выхода к потребителям на рынках стран-импортеров нашей продукции. Партнерство с United Oil открывает несколько возможностей в регионе с быстрорастущими показателями численности и благосостояния населения. Во-первых, мы станем пионерами в трансфере наших инновационных технологий в области спецжиров, которые максимизируют использование отечественного подсолнечного масла. Во-вторых, наши бренды Альтеро и Violio получат шанс стать глобальными брендами. Первый рынок вне СНГ, где они массово будут запущены – это Египет, с потенциалом быстрого распространения на рынках стран Северной и Восточной Африки, а также Ближнего Востока. В-третьих, участие египетской стороны в проекте по строительству насыпного терминала на Средиземном море дает нам возможность построить устойчивую модель поставок российского шрота, а в будущем и сои, потребителям Египта».

    По данным SeaNews, ООО «Морской терминал «Тамань», принадлежащее ГК «ЭФКО», за январь-сентябрь обработало более 1 млн тонн пищевого налива – на 14,6% больше, чем за тот же период прошлого года.

     


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