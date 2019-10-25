Топ-10 роботов, которые поражают воображение и внушают страх

Некоторые производители роботов успели стать настоящими брендами. Одна из таких компаний – Boston Dynamics. Она известна не только инновационными разработками, но и видеороликам с роботами в главных ролях.

Кто такие Boston Dynamics?

Основатель Boston Dynamics Марк Рэйберт. Инженерная компания Boston Dynamics была основана в 1992 году. Хотя ещё за 15 лет до этого президент бренда – Марк Рэйберт защитил диссертацию о новой конструкции конечностей для роботов, которая делала каждое движение машин естественным.

В 1980 Марк стал профессором университета Карнеги-Меллон, а через 6 лет разработал прыгающего робота, который мог сохранять равновесие. После он перешёл на работу в Технологический институт Массачусетса, где собрал группу инженеров для своего первого бизнеса.

Компания скромно существовала до 2005 года, но потом наладила сотрудничество с DARPA (ведомством по военным технологиям в США). Именно для него Boston Dynamics разработали четвероногого BigDog. В 2005 году ролик с его испытанием принёс им всемирную славу.

В 2013 компанию за 500 млн долларов купил Google, но в 2017 перепродал – запустить коммерчески успешные проекты не получилось. Нынешний владелец Boston Dynamics – японский инвестор в IT-отрасли SoftBank.

Роботы Boston Dynamics

BigDog

Boston Dynamics собрала его по заказу американского министерства обороны. Цель стояла – сделать вспомогательный автономный транспорт для сухопутных войск.

BigDog ходит по местности со сложным ландшафтом, выдерживает до 150 кг груза, развивает скорость до 6,4 км/ч и преодолевает уклоны в 35 градусов.

Альтернативной версией стал LS3 с большей грузоподъёмностью, но меньшей скоростью. С 2015 года компания не обновляет линейку ни тех, ни других из-за шумного двигателя, который препятствует маскировке.

LittleDog

Это небольшой четвероногий робот для исследовательских целей. Он появился в 2010 году. Система управления самообучаемая: она использует готовую базу данных по безопасному положению корпуса и подгружает новые шаблоны самостоятельно.

Благодаря обновлению набора движений LittleDog ходит быстрее, легче и увереннее. Сверху у него видеокамера для просмотра препятствий и текущего места. По данным от неё он выстраивает маршрут.

Spot и SpotMini

Младшие братья BigDog. Они устойчивее, так как первоначально их делали для спасательных операций. Двигатель работает тише.

Модель Spot похожа на большую собаку, выдерживает 23 кг веса и действует автономно 45 минут.

Spot был частым героем на YouTube. Научившись подниматься по лестницам и преодолевать препятствия, машина инспектировала строительные площадки в Японии, о чём снято несколько роликов.

Робот SpotMini компактнее и работоспособнее. Он сделан для дома и офиса: рука-манипулятор подаёт напитки и выбрасывает мусор.

По популярности он не отстаёт от старшего брата: на выставке MARS-2018 основатель Amazon Джефф Безос прогулялся со SpotMini по лужайке перед Экспоцентром.

В 2018 году появилось видео, где SpotMini танцует под трек Uptown Funk. Он убедительно повторяет «лунную походку», движения из хип-хопа и даже тверкает. Здесь инженеры Boston Dynamics сделали акцент на том, какие эмоции вызывает SpotMini.

На другом ролике сотрудник Boston Dynamics мешал SpotMini открыть дверь. Он блокировал сенсоры, отталкивал его клюшкой и тянул за поводок. Все попытки специалиста провалились. Собакоподобная машина ломилась вперёд. Она работает автономно после команды «Идти».

Компания сказала, что робот не пострадал, но раз его так тяжело останавливать, нужно подумать о безопасности человека. Другие эксперименты показали, что SpotMini может работать в паре со своей основной версией, чтобы открывать двери сообща.

В 2019 году Boston Dynamics показала, как группа роботов тянет грузовик. Ролик сделали к серийному производству роботов-собак для гражданских целей.

Это не единственный подобный опыт Boston Dynamic. В 2015 году три модели Spot везли на санях Санта-Клауса.

Cheetah

Четвероногий робот с рекордной скоростью – до 45 км/ч. Высокая скорость стала возможна благодаря его гибкой «спине».

«Гепард» от Boston Dynamics положил начало «кошачьей» коллекции роботов. В 2013 появилась новая версия – WildCat. Этот спринтер-разведчик бегает не так быстро (до 25-30 км/ч), но передвигается по открытой местности и работает сам.

Он анализирует положение корпуса относительно других объектов, спокойно меняет траекторию и разворачивается без падений. Грузоподъёмность – 150 кг.

RiSE

Шестиногий робот, который похож на насекомое. Особенность – преодоление вертикальных препятствий. За счёт хвоста и микрозацепов на ногах RiSE карабкается по заборам, деревьям и бетонным стенам со скоростью 30 см/с.

Каждая нога управляется парой электрических моторов, а бортовой компьютер отвечает за связь сенсоров и обработку данных. Вес – 2 кг, а длина – 0,25 м.

Petman

Это первый андроид от BD. Его сделали для тестирования спецодежды и химзащиты. Техническая начинка во многом напоминает BigDog. Petman – исключительно лабораторная версия, представленная в 2013 году.

Atlas

Усовершенствованная версия робота-человека. Он может ходить по пересеченной местности (даже по рыхлому снегу), таскать грузы и забираться на преграды с помощью рук.

Чтобы облегчить конструкцию, детали делали на 3D-принтере. Высота составила 180 см, а вес – 82 кг. Atlas оснащён стерео-зрением и дальномером.

Больше всего скандальных экспериментов пришлось именно на его долю. В 2016 году он стал известным на весь мир из-за ролика, где сотрудник компании толкал его клюшкой и выбивал коробку из рук. Через год после этого робот от Boston Dynamics сделал сальто назад и смог долго простоять на одной ноге.

Потом он показал навыки паркура, взбирался на стойки и перепрыгивал через брёвна. Подобная «уличная акробатика» позволяет использовать Atlas в поисковых операциях даже в экстремальных условиях.

RHex

Миниатюрный военный робот-разведчик получил прозвище «таракан». RHex оснащён двигателем с тремя парами округлых дуг, что позволяет передвигаться по камням, грязи, песку, лестницам.

SandFlea

Мини-робот «песчаная блоха» с весом в 5 кг предназначен для разведки. У него есть пневматическая нога со сжатым углекислым газом, благодаря ей он подпрыгивает на высоту 10 м (без подзарядки «блохи» хватает на 25 прыжков).

Handle

Двухметровый робот-грузчик. Развивает скорость до 4 м/с на ровной поверхности, поднимает грузы до 45 кг, прыгает на метр в высоту. Handle нечто среднее между электрическим самокатом и гуманоидом Atlas. По словам Марка Рэйберта, он напоминает «робота из ночных кошмаров».

Заряда аккумулятора хватает на 24 км. Общий вес – 105 кг. Точная система координации помогает ему маневрировать, поэтому он сохраняет устойчивость даже на лестнице.

Пользователи прозвали машину «тираннозавром», а ещё выдвинули теорию, что скоро Handle заменит низкоквалифицированных работников на производстве.

(по материалам сайта InvestLab)