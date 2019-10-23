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DP World увеличил прибыль
23.10.2019

TEUs’ы DP World


    • Суммарный контейнерооборот по группе составил в третьем квартале 17,7 млн TEU, на 1,6% меньше, чем в третьем квартале 2018 года.

    Единственным регионом, показавшим положительную динамику, стал Австралия, Северная и Южная Америка – там было обработано 2,45 млн TEU, на 5,9% больше, чем годом ранее.

    В регионе Европа, Ближний Восток и Африка перевалка контейнеров сократилась на 0,6% до 7,58 млн TEU.

    В регионе АТР и Индийский субконтинент контейнерооборот снизился на 4,6% до 7,7 млн TEU.

    По итогам 9 месяцев все терминалы группы обработали 53,5 млн TEU, на 0,2% меньше, чем годом ранее.

    Снижение показал только регион Европа, Ближний Восток и Африка, где перевалка сократилась на 2,2% до 22,7 млн TEU.

    Терминалы региона АТР и Индийский субконтинент обработали 23,95 млн TEU, на 1,1% больше, чем за три квартала 2018 года.

    В регионе Австралия, Северная и Южная Америка было перевалено 6,88 млн TEU, на 2,3% больше, чем годом ранее.


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