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Грузы и динамика СЗП
23.10.2019

Грузы и динамика СЗП


    • Объем перевозок «Северо-Западного пароходства» по итогам 9 месяцев 2019 года остался на уровне прошлого года и составил 3,7 млн тонн. По информации компании, из этого объема 1,2 млн тонн приходится на зерновые, 0,7 млн тонн — на черные металлы, 0,45 млн тонн — на химические и минеральные удобрения, 0,37 млн тонн — на лесные грузы, 0,23 млн тонн — на уголь и 0,26 млн тонн — на цветные металлы.

    Большую часть перевозок — около 2,7 млн тонн (73,6%) — составил экспорт. Основная номенклатура в экспорте – зерновые и лесные грузы, черные и цветные металлы, уголь, химические и минеральные удобрения. При этом объем цветных металлов вырос в два раза — до 0,2 млн тонн – за счет увеличения числа рейсов из порта Санкт-Петербург и южных портов России, черных металлов — на 15% (до 0,62 млн тонн) за счет перевозок слябов из Новороссийска.

    Перевозки между иностранными портами сохранились на уровне прошлого года и составили 0,9 млн тонн (24,2% от общего объема). При этом произошло увеличение объемов химических и минеральных удобрений из Риги и Клайпеды в польские порты Щецин, Полице и Гданьск (+25,4% до 0,26 млн тонн) и балансовой древесины из портов Латвии и Эстонии в порты Швеции и пиломатериалов из Риги в порты Великобритании (+42% до 0,14 млн тонн).

    Доля импорта в общем объеме перевозок составила 1,1%, доля внутрироссийских перевозок — также 1,1%.

    Как отмечают в компании, треть всех перевозок (свыше 1,2 млн тонн, или 33%) было выполнено новыми теплоходами пароходства – 10 судами DCV36 (головное судно «Аметист») и 7 судами RSD49 «Нева-Лидер».

    Фото: Shipspotting


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