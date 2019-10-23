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Дешевле не взвешиваться
23.10.2019

Дешевле не взвешиваться


    • Штрафов на сумму порядка 1 млрд рублей было выписано за перегрузы перевозчикам в Нижегородской области по итогам 2018 года. Об этом сообщил президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин на конференции «ТрансКонт». Причем бОльшая часть штрафов, по его оценке, вставлены необъективно.

    «Работа передвижных, автоматических и автоматизированных пунктов весогабаритного контроля стала системной проблемой во всех регионах России, – сказал В.Матягин. – Получается, что такие системы созданы не для контроля за нарушителями, а просто для сбора денег в бюджет».

    Однако есть нюансы, которые, по мнению В.Матягина, помогут перевозчикам если не избежать штрафов, но хотя бы уменьшить их в несколько десятков раз. «Нарушения регламента со стороны Ространснадзора, в чьих полномочиях осуществлять государственный контроль, начинаются уже с момента остановки большегруза. Большинство сотрудников Ространснадзора использует жезл ГИБДД, хотя они должны использовать жезл с катафотой. Это уже нарушение, это уже основание на этого представителя власти написать жалобу и отстранить его от работы».

    Кроме того, В.Матягин рекомендует перевозчикам обращать внимание на регламент работы самих пунктов весового контроля. «В первую очередь, такие площадки должны быть сертифицированы. Нужно обращать внимание не на метрологию, а именно на сертификат на площадку. Многие представители контролирующих органов подменяют понятия, предоставляя перевозчикам метрологию. В нашей практике был случай, когда мы просто рекомендовали перевозчику в рамках закона отказаться от взвешивания и попросить сертификат. Сертификат не предоставили и выписали штраф за отказ заезда на весы – 3 тыс. рублей. Да и эти 3 тыс. рублей можно отменить. Отказаться от взвешивания получается дешевле, чем попасть на необъективную оценку взвешивания и получить штраф. А штрафы сегодня доходят от 100 тыс. до 500 тыс. рублей».

    Еще одна рекомендация от В.Матягина – обращать внимание на состояние самой площадки весового контроля. «В Ростовской области на одной из бетонированных площадок обнаружили колейность. Миллиметр неровности в бетоне влияет на погрешность измерений, поэтому перевозчики попадали на дополнительные 100-200 кг, имели необоснованные штрафы. Кроме того, и оборудование для взвешивания было не опломбировано».

    Но все же остаются и недобросовестные перевозчики, которые, например, завешивают номера или ставят «откидушку». «В Усть-Лабинске поставили рамки весового контроля, но перевозчики завешивают номера — жаловались мне в Ространснадзоре и предложили: а давайте поставим под рамки пост ГИБДД, – рассказал В.Матягин. – То есть от чего уходили, к тому и пришли. Хорошо, поставили пост. Перевозчики говорят. Стоимость проезда, помимо тряпочки, стала стоить 1 тыс. рублей. Вот такое «решение»». И все же, считает В.Матягина, «Нужно сначала понять, почему перевозчик нарушает, а потом выстраивать систему». Пока не будет созданы условия для добросовестной конкуренции, пока государство создает подобные «полумеры», нарушения будут продолжаться».

    «Нам нужно законодательство, которое будет оздоровлять экономику, а не обирать перевозчиков», – резюмировал В.Матягин.


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