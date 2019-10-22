Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Происшествие с ледоколом у берегов Норвегии
22.10.2019

Происшествие с ледоколом у берегов Норвегии


    • По информации спасательной службы Южной Норвегии, сегодня в 6-36 по местному времени утра поступил сигнал бедствия с российского ледокола «Тор», находившегося к западу от Олесунна.

    Как сообщили SeaNews в пресс-службе ФГУП «Росморпорт», в связи с тяжелыми погодными условиями у берегов Норвегии (порывы ветра до 30 м/с, волнение моря до 8 метров) произошло обесточивание судна c одновременным запуском аварийного дизель-генератора. Капитан ледокола обратился в Норвежский спасательный центр с запросом о предоставлении буксира.

    Норвежцы направили к месту буксиры и вертолет. В 9:15 экипаж ледокола смог восстановить работу судна на двух главных двигателях, в 10:15 работа всех судовых систем была полностью восстановлена.

    В настоящее время «Тор» находится в ожидании благоприятных погодных условий. После улучшения погоды судно продолжит движение по заданному маршруту в порт Сабетта. Туда ледокол вышел из Санкт-Петербурга 17 октября для выполнения коммерческой работы. На борту 33 человека экипажа.

    Ледокол «Тор» был построен в 1964 году на верфи Wärtsilä в Финляндии для Швеции, под российским флагом работает с 2000 года, «Росморпорт» выкупил судно в собственность в 208 году (а до этого оперировал им по бербоут-чартеру).

    Основные характеристики:

    • Длина наибольшая – 84,5 м,
    • Ширина наибольшая – 21,2 м,
    • Высота борта – 9,5 м,
    • Водоизмещение – 5302,4 тонны,
    • Дедвейт – 1024 тонны,
    • Осадка в грузу – 6,53 м,
    • Скорость хода по чистой воде – 18,3 узла,
    • Скорость хода во льдах – 4,5 узла при 50 см льда,
    • Максимальная толщина преодолеваемого льда – до 1 м,
    • Мощность главной двигательной установки – 10,1 МВт.

    Фото: Росморпорт


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    11.10.2019
    Взрыв на иранском танкере
    Нефть вытекает в море
    ВзрывИранКрасное мореПроисшествия
    0
    27.03.2019
    Первый груз для «Арктик СПГ-2»
    Доставил атомный контейнеровоз «Севморпуть»
    Арктик СПГ 2АрктикаЛедоколыРосатомфлот
    0
    06.09.2019
    17 миллионов за потерю крана
    «Ингосстрах» выплатил владельцам судна «Марк Любовский» возмещение в размере более 17 млн рублей в связи с обрывом и […]
    КраныПроисшествияСтрахование
    0
    18.06.2019
    Сам загорелся или подожгли?
    Пожар на кон-ро судне Grimaldi «Grande Europa» мог стать следствием поджога. Как сообщает Splash24/7 со ссылкой на итальянскую […]
    ПожарПроисшествия
    0
    18.01.2019
    Буксир пошел ко дну
    Происшествие в порту Темрюк
    БуксирПроисшествияТемрюк
    0
    22.03.2019
    20 лет спустя
    Aker Arctic поделился видео, снятым Wärtsilä в далеком 1986 году, когда ледовые испытания проходил только что построенный финский […]
    Aker ArcticWartsilaВидеоИспытания
    0
    15.01.2019
    На ВСК спасли косулю – видео
    Из ледового плена
    Восточная стивидорная компанияПроисшествия
    0
    08.10.2019
    13-тысячник COSCO сел на мель в проливе Босфор Восточный
    Снимали его с мели пять часов
    COSCOВладивостокский морской торговый портМегаконтейнеровозПосадка на мель
    0
    10.07.2019
    Операция по спасению коров
    Операция ship-to-ship по спасению коров с судна, севшего на мель, разворачивается в водах Чили. По информации местных властей, […]
    Перевозки животныхПроисшествия
    0
    07.08.2019
    Ледоколы на учениях
    «Газпром нефть» опубликовала видео с морских учений в районе нефтеналивного терминала «Ворота Арктики», в которых – впервые – […]
    ВидеоГазпром нефтьЛедоколыУчения
    0
    10.04.2019
    Ледокольная флотилия к 2030 году
    До 2030 года должна быть сформирована флотилия ледоколов, которая позволит круглогодично использовать Северный морской путь. Об этом сказал […]
    АрктикаЛедоколыРосатомСеверный морской путь
    0
    22.10.2019
    Грузите по ГОСТу
    Стивидорным компаниям в договорах на перевалку генеральных грузов необходимо предусматривать пункты об обязанности грузоотправителя подготовить груз к транспортированию […]
    MSCГрузыПроисшествияСтандарты
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    07.10.2019 Реестр морских портов или филькина грамота?
    01.10.2019 Ямальское СП Teekay может попасть под санкции?
    30.09.2019 Отставка и назначение в Минвостокразвития
    30.09.2019 Отставка в Росморречфлоте
    26.09.2019 Назначение в Росжелдоре
    24.09.2019 Сколько нужно «единых окон»
    Контейнерные перевозки Показать всё
    22.10.2019 Контейнерооборот Арктического региона РФ
    22.10.2019 Maersk повышает прогноз
    21.10.2019 ТрансКонтейнер увеличил прибыль по РСБУ
    21.10.2019 ТOP-5 контейнерных терминалов России
    21.10.2019 Роттердам увеличил контейнерооборот почти на 4%
    21.10.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 42, 2019
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД