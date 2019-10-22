Происшествие с ледоколом у берегов Норвегии

По информации спасательной службы Южной Норвегии, сегодня в 6-36 по местному времени утра поступил сигнал бедствия с российского ледокола «Тор», находившегося к западу от Олесунна.

Как сообщили SeaNews в пресс-службе ФГУП «Росморпорт», в связи с тяжелыми погодными условиями у берегов Норвегии (порывы ветра до 30 м/с, волнение моря до 8 метров) произошло обесточивание судна c одновременным запуском аварийного дизель-генератора. Капитан ледокола обратился в Норвежский спасательный центр с запросом о предоставлении буксира.

Норвежцы направили к месту буксиры и вертолет. В 9:15 экипаж ледокола смог восстановить работу судна на двух главных двигателях, в 10:15 работа всех судовых систем была полностью восстановлена.

В настоящее время «Тор» находится в ожидании благоприятных погодных условий. После улучшения погоды судно продолжит движение по заданному маршруту в порт Сабетта. Туда ледокол вышел из Санкт-Петербурга 17 октября для выполнения коммерческой работы. На борту 33 человека экипажа.

Ледокол «Тор» был построен в 1964 году на верфи Wärtsilä в Финляндии для Швеции, под российским флагом работает с 2000 года, «Росморпорт» выкупил судно в собственность в 208 году (а до этого оперировал им по бербоут-чартеру).

Основные характеристики:

Длина наибольшая – 84,5 м,

Ширина наибольшая – 21,2 м,

Высота борта – 9,5 м,

Водоизмещение – 5302,4 тонны,

Дедвейт – 1024 тонны,

Осадка в грузу – 6,53 м,

Скорость хода по чистой воде – 18,3 узла,

Скорость хода во льдах – 4,5 узла при 50 см льда,

Максимальная толщина преодолеваемого льда – до 1 м,

Мощность главной двигательной установки – 10,1 МВт.

Фото: Росморпорт