Портовый ледокол для Сабетты передали заказчику

18 октября на Выборгском судостроительном заводе состоялась торжественная церемония передачи заказчику – ФГУП «Атомфлот» – портового дизель-электрического ледокола «Обь» проекта Aker ARC 124.

Портовый ледокол мощностью 12 МВт с инновационной системой движения будет обеспечивать проводку танкеров, перевозящих сжиженный природный газ, в подходном канале и акватории порта Сабетта.

Главная особенность судна — инновационный движительный комплекс, состоящий из четырех винторулевых колонок мощностью 3 МВт каждая. Винторулевые колонки Azipod производства ABB расположены попарно в носу и корме судна, что обеспечивает ему максимальную маневренность во льдах.

Судно было заложено 27 сентября 2016 года. Спуск на воду состоялся 21 июня 2018 года.

Общие характеристики ледокола:

Общая длина – 89,2 м,

Ширина – 21,9 м,

Осадка – 7,5 м,

Мощность – 12 МВт,

Ледопроходимость – 1,5 м,

Класс – Icebreaker 7,

4 пропульсивных азимутальных установки типа Azipod мощностью 3 МВт каждая.

Видео: ОСК