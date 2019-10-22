Портовый ледокол для Сабетты передали заказчику

18 октября на Выборгском судостроительном заводе состоялась торжественная церемония передачи заказчику – ФГУП «Атомфлот» – портового дизель-электрического ледокола «Обь» проекта Aker ARC 124.
Портовый ледокол мощностью 12 МВт с инновационной системой движения будет обеспечивать проводку танкеров, перевозящих сжиженный природный газ, в подходном канале и акватории порта Сабетта.
Главная особенность судна — инновационный движительный комплекс, состоящий из четырех винторулевых колонок мощностью 3 МВт каждая. Винторулевые колонки Azipod производства ABB расположены попарно в носу и корме судна, что обеспечивает ему максимальную маневренность во льдах.
Судно было заложено 27 сентября 2016 года. Спуск на воду состоялся 21 июня 2018 года.
Общие характеристики ледокола:
- Общая длина – 89,2 м,
- Ширина – 21,9 м,
- Осадка – 7,5 м,
- Мощность – 12 МВт,
- Ледопроходимость – 1,5 м,
- Класс – Icebreaker 7,
- 4 пропульсивных азимутальных установки типа Azipod мощностью 3 МВт каждая.
Видео: ОСК