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«Магнит» запускает новую логистическую стратегию
22.10.2019

«Магнит» запускает новую логистическую стратегию


    • «Магнит» переходит на наёмный среднетоннажный транспорт для доставки продукции в магазины. Грузовики будут поставлены на «короткое плечо», где расстояние от распределительного центра до магазина составляет до 100 км в городах с большой плотностью магазинов, чтобы несколько раз в день доставлять продукцию покупателям. За счёт этого компания планирует повысить доступность и свежесть товаров на полках магазинов, а также снизить транспортные расходы, сообщает пресс-служба компании.

    До конца года «Магнит» привлечет около 500 среднетоннажных грузовиков по всей географии сети. Ожидается, что к 2023 году их доля в структуре автопарка может составить 25-30%. Крупнотоннажные грузовики будут переориентированы на доставку в населенных пунктах с невысокой плотностью магазинов и магистральные поставки.

    До этого прямые поставки в магазины компании были построены исключительно на собственном парке грузовиков. При этом более 90% автопарка «Магнита» представляли крупнотоннажные автомобили (20т+) — «сцепки» и большие трейлеры. Это зачастую приводило к тому, что транспорт компании не всегда мог подъехать вплотную к магазинам и разгрузить товар. Необходимо было искать места для парковок, перегружать груз и совершать прочие манипуляции, чтобы доставить товар непосредственно до магазина. На этом «Магнит» терял не менее 1 дня свежести товаров, а оборачиваемость транспорта была ниже, чем в среднем на рынке. 

    Компания начала привлекать среднетоннажные грузовики (7-8 тонн). Новый транспорт будет забирать с распределительного центра продукцию и развозить в магазины. Среднетоннажные грузовики смогут совершать до трех рейсов в день (вместо 1-2 ранее у крупнотоннажных), что существенно увеличит свежесть и доступность товаров на полке. За счет наемного транспорта «Магнит» также будет закрывать логистические потребности сети в «высокий сезон».

    В компании рассчитывают, что среднетоннажные грузовики станут ключевым элементом проекта компании по открытию кросс-докинговых площадок (фреш-платформ) в крупнейших российских городах. Эта инфраструктура позволит «Магниту» осуществлять доставку свежей продукции, минуя распределительные центры, и более эффективно работать с локальными поставщиками. По оценкам компании, остаточный срок годности товаров категории ультрафреш может вырасти в 1,5-2 раза. Пилотная фреш-платформа будет запущена уже в декабре в Ставрополе.

    «Наемный транспорт — часть нашей новой логистической стратегии, которая получила название «Цепочка Свежести». Ее главная цель – улучшить предложение для наших покупателей за счет большей доступности товаров на полках, в первую очередь в сегменте фреш и ультрафреш. Эту задачу мы будем решать не только путем оптимизации автопарка и системы доставки, но и за счет обновления IT-решений в области управления складской недвижимостью, формирования заказов и прочих аспектов нашей ежедневной работы, как одного из крупнейших логистических операторов России», — сказала директор по цепочкам поставок «Магнита» Марья Дей.

     


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