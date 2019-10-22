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22.10.2019

Maersk повышает прогноз


    • A.P. Moller — Maersk повысил прогноз по финансовым итогам 2019 года, сообщили SeaNews в группе. Как поясняют в Maersk, сделано это «основываясь на финансовых показателях третьего квартала и обновленном прогнозе по фрахтовым ставкам, объемам перевозок и ценам на бункер до конца года».

    Прогноз по EBITDA повышен с 5 млрд долларов до 5,4-5,8 млрд. В остальном ожидания остаются без изменений.

    В третьем квартале, отмечают в A.P. Moller — Maersk, сегмент Ocean сработал лучше, чем ожидалось, вопреки снижению динамики спроса и фрахтовых ставок – и благодаря повышению надежности сервиса и качеству управления флотом в сочетании с более низкими ценами на бункер и увеличению доходности в сегменте Terminal & Towage.

    Выручка по группе за третий квартал составила 10 млрд долларов, EBITDA – 1,7 млрд, за 9 месяцев выручка была 29,2 млрд, EBITDA – 4,3 млрд.


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