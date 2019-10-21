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На МТФ-2019 обсудят вопросы поддержки российского экспорта
21.10.2019

Совершенствование администрирования таможенных платежей обсудят на МТФ-2019


    • Сессия «Администрирование таможенных платежей: новые приоритеты и возможности» станет одним из ключевых событий второго для деловой программы Международного таможенного форума. Форум пройдет 24-25 октября в Москве в Центре международной торговли.

    Цифровизация процессов администрирования таможенных платежей позволила таможне и бизнесу решать задачи в режиме реального времени с минимальными временными и технологическими затратами, а новые сервисы «Личного кабинета участника ВЭД» – создать единую интерактивную среду.

    В ходе сессии эксперты обсудят дальнейшее развитие механизмов администрирования таможенных платежей, рассмотрят вопросы функционирования сервисов Единого лицевого счета, а также совершенствование технологий учета и взыскания задолженности по уплате таможенных пошлин, налогов.

    Модератором дискуссии выступит координатор постоянной комиссии Экспертно-консультативного совета по реализации таможенной политики при ФТС России Федор Павловский.

    Федеральную таможенную службу на сессии будут представлять заместитель руководителя ФТС России Елена Ягодкина и исполняющий обязанности начальника Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Сергей Семашко.

    К участию в мероприятии приглашены: руководитель межрегионального операционного управления Федерального казначейства Наталия Горина, директор по взаимодействию с органами государственной власти ООО «Марс» Александр Максимов, директор службы транспорта и импорта ООО «Лента» Игорь Овсиенко, директор компании «Фрега» Томас Жемгулис.


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