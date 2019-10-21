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Сколько стоит ошибка импортера при таможенном оформлении
21.10.2019

Роттердам увеличил контейнерооборот почти на 4%


    • Контейнерооборот порта Роттердам составил по итогам 9 месяцев 2018 года 11,2 млн TEU – на 3,8% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили SeaNews в Администрации порта. В том числе входящий контейнеропоток вырос на 3,7% до 5,65 млн TEU, исходящий – на 4% до 5,1 млн TEU.

    Грузооборот порта в целом увеличился на 1% до 353,5 млн тонн. В том числе на 1,5% выросла перевалка ро-ро грузов, на 4,4% – прочих генеральных грузов.

    Оборот наливных остался практически на уровне прошлого года (159,5 млн тонн, +0,1%), при этом внутри сегмента произошел рост перевалки СПГ (+46,4% до 5,5 млн тонн), сырой нефти (+2,8% до 77,3 млн тонн) и прочих наливных (+11,2% до 24,2 млн тонн), грузопоток нефтепродуктов упал на 10,6% до 52,6 млн тонн.

    Перевалка сухогрузов сократилась на 1,4%, главным образом за счет падения оборота угля (-11,4% до 16,8 млн тонн), также несколько сократилась перевалка сельхозгрузов (-0,8% до 7,2 млн тонн). Оборот железной руды и металлолома увеличилась на 2% до 22,5 млн тонн, прочих сухогрузов – на 12,2% до 9,4 млн тонн.


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