Сидки кузбасскому углю

Правление ОАО «РЖД» установило действие понижающего коэффициента 0,9259 (скидка 7,41%) к тарифу на экспортные перевозки энергетического угля (коды ЕТСНГ 16102, 16103, 16105-16112, 16117-16125) со станций Кемеровской области в направлении припортовых станций Октябрьской, Северной и Калининградской железных дорог.

По информации компании, скидка предоставляется грузоотправителям при условии выполнения суммарного гарантированного объема перевозок энергетического угля по этому направлению в размере не менее 15,9 млн тонн за четвертый квартал 2019 года, что должно быть закреплено договорными обязательствами с ОАО «РЖД».

Понижающий коэффициент будет распространяться на перевозки, осуществленные с 1 октября по 31 декабря 2019 года. Он позволит нивелировать введенную с начала 2019 года экспортную надбавку (коэффициент 1,08) на перевозку угля и создать условия для переориентации части поставок твердого топлива с перегруженного восточного направления сети железных дорог.

Ранее, в июле 2019 года, учитывая неблагоприятную ценовую конъюнктуру на западных рынках угля, РЖД ввели аналогичный понижающий коэффициент на перевозки энергетического угля в направлении портов Азово-Черноморского бассейна. В сентябре скидку было решено продлить.

Напомним, по итогам первых 9 месяцев погрузка экспортного угля на порты в целом увеличилась на 8%, в том числе на порты Юга – на 31%, на порты Северо-Запада – на 6,5%.