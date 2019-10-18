Новые правила Регистра по контейнерам

В октябре 2019 Российский морской регистр судоходства выпустил новые правила по контейнерам. В комплект входят Общие положения по техническому наблюдению за контейнерами, Правила изготовления контейнеров, Правила допущения контейнеров к перевозке грузов под таможенными печатями и пломбами, Правила технического наблюдения за изготовлением контейнеров и Правила технического наблюдения за контейнерами в эксплуатации.

По информации Регистра, внесенные в Правила изменения и дополнения, которые учитывают положения принятых в 2018 году стандартов ИСО 1496-3 (контейнеры-цистерны), ИСО 1496-2 (рефрижераторные контейнеры), ИСО 10855 (офшорные контейнеры). Существенно дополнены требования по подъемным приспособлениям для офшорных контейнеров.

В Правила изготовления контейнеров с учетом практики технаблюдения внесены изменения в раздел «Материалы и сварка»; в связи с расширением участников рынка услуг по проектированию контейнеров в Часть I «Основные требования» добавлена новая глава «Проверка проектно-конструкторских предприятий по контейнерам и изделиям для них».

В Правилах технического наблюдения за контейнерами в эксплуатации даны уточнения и разъяснения по замеру толщин контейнеров-цистерн.

В Общих положениях по техническому наблюдению за контейнерами обновлена глава «Документы», внесены изменения к срокам действия оформляемых Регистром свидетельств. Переработана номенклатура объектов, работ и испытаний, подпадающих по техническое наблюдение Регистра.