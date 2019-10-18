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DFDS закупил новые рефконтейнеры
18.10.2019

DFDS закупил новые рефконтейнеры


    • DFDS приобрел 50 рефрижераторных контейнеров с оборудованием NaturaLINE, разработанной компанией Carrier Transicold. Это единственная в своем роде рефрижераторная установка, основанная на технологии естественного охлаждения. Вместо классических синтетических хладагентов здесь используется углекислый газ. Его преимущество заключается в том, что он не уничтожает озоновый слой.

    «Рефустановки NaturaLINE снижают воздействие на окружающую среду по сравнению с другим подобным оборудованием. DFDS проводил испытания системы NaturaLINE в течение шести месяцев, нареканий нет», – отмечают в DFDS.

    На каждом из новых 45-футовых контейнеров – слоган «Естественное охлаждение».


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