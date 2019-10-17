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военная техника в порту Флиссинген
17.10.2019

Танки в порту


    • В понедельник в голландском Флиссингене выгружали военную технику в рамках ротации контингента инициативы НАТО «Atlantic Resolve».

    Джин (Чжин? Цзин?) Пак, командующий 598-й транспортной бригадой Армии США, объясняет, что «технически это не учения НАТО, но это учения, которые демонстрируют нашу способность работать с нашими партнерами по НАТО».

    Сообщается, что техника и личный состав будут переброшены через территорию Нидерландов в Германию.

    «В рамках инициативы «Atlantic Resolve» США отправляет в Европу войска, с ротацией каждые 9 месяцев, с целью оказать поддержку союзника США по НАТО и партнерам в Европе в свете геополитической напряженности с Россией». Конец цитаты.

    Комментарий одного из пользователей youtube (не нашего): «Вы че, правда решили воевать с Путиным, или просто хотите похвастаться металлоломом, который против хуситов [в Йемене] не работает?» Второй конец цитаты.

    Видео: Ruptly


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