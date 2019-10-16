Сингапур создает блокчейн для регистрации судов

Сингапурская Ассоциация судоходства совместно с Международной торговой палатой и сингапурским стартапом Perlin разрабатывают блокчейн-систему для регистрации судов – Международный электронный реестр судов (IERS). Предполагается, что это будет совершенно новое цифровое решение на основе блокчейна для оптимизации и стандартизации процесса регистрации судов и внесения изменений в реестр.

IERS будет разработан на основе протокола Perlin Wavelet, а электронный реестр будет вестись с использованием смарт-контрактов на базе стандартизированной платформы управления взаимодействием участников процесса и упрощенных пользовательских систем ввода данных.