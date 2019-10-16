Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Экспорт минеральных удобрений
16.10.2019

Сингапур создает блокчейн для регистрации судов


    • Сингапурская Ассоциация судоходства совместно с Международной торговой палатой и сингапурским стартапом Perlin разрабатывают блокчейн-систему для регистрации судов – Международный электронный реестр судов (IERS). Предполагается, что это будет совершенно новое цифровое решение на основе блокчейна для оптимизации и стандартизации процесса регистрации судов и внесения изменений в реестр.

    IERS будет разработан на основе протокола Perlin Wavelet, а электронный реестр будет вестись с использованием смарт-контрактов на базе стандартизированной платформы управления взаимодействием участников процесса и упрощенных пользовательских систем ввода данных.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    08.04.2019
    Конец серому импорту?
    Правительство представило президенту РФ предложение о подписании Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезённых на таможенную территорию Евразийского экономического […]
    ЕАЭСИмпортСоглашениеТехнологии
    0
    14.05.2019
    Ушли в 3D-печать
    Голландская строительная фирма Huisman представила первые крюки для судового крана, созданные с помощью 3D-печати и получившие сертификацию классификационного […]
    3D-печатьHuismanВидеоКраны
    0
    23.05.2019
    Автономный и на электрическом ходу
    DB Schenker опубликовал видео первого беспилотного грузовика T-Pod полностью на электрическом ходу. Инновационное транспортное средство вывели на трассу […]
    DB Schenker АвтотранспортБеспилотникВидео
    0
    04.10.2019
    Летучие голландцы
    Голландская Jan van Dam Shipping заказала у голландской же eConowind разработанную компанией пропульсивную систему Ventifoil с ветроустановками. Ставить […]
    ИнновацииТехнологии
    0
    14.10.2019
    Контейнерооборот лидеров
    Контейнерооборот Шанхая за 9 месяцев этого года составил 32,87  млн TEU. Порт увеличил объем обрабатываемых контейнеров по сравнению […]
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотСингапурШанхай
    0
    29.01.2019
    Гибридные автоконтейнеровозы в порту Гамбург
    HHLA в порту Гамбург ввела в эксплуатацию первые автоконтейнеровозы, оснащенные экологичными гибридными двигателями. Два портальных контейнеровоза будут перевозить […]
    HHLAKonecranesГамбургОборудование
    0
    01.07.2019
    ВМТП оденет тальманов в очки дополненной реальности
     «Владивостокский морской торговый порт» совместно с «Лабораторией виртуальной реальности» разработали специальную программу с использованием AR-очков, которая сможет распознавать […]
    Владивостокский морской торговый портИспытанияКонтейнерТехнологии
    0
    12.03.2019
    CMA CGM и IKEA протестируют биотопливо
    CMA CGM совместно с IKEA Transport & Logistics Services и портом Роттердам проведут первые испытания по бункеровке биотопливом. […]
    CMA CGMБиотопливоБункеровкаИспытания
    0
    29.05.2019
    ПГК внедряет искусственный интеллект
    «Первая грузовая компания» запустила в опытную эксплуатацию интеллектуальную IT-систему «ОСНОВА». Сервис на базе искусственного интеллекта предназначен для того, […]
    ITЖ/д перевозкиИнновацииИскусственный интеллект
    0
    05.06.2019
    Новая технология обработки угля на УЛКТ
    Угольный комплекс ОАО «Усть-Лужский контейнерный терминал» начинает работу с использованием технологии револьверных спредеров. Оборудование производства австралийской компании Container […]
    Global PortsТехнологииУгольУсть-Лужский контейнерный терминал
    0
    30.08.2019
    «Ласточки» полетят без машинистов
    К 2021 году ОАО «РЖД» планирует полностью адаптировать электропоезда «Ласточка» к беспилотном технологиям. Об этом сообщил, выступая на […]
    БеспилотникЖелезная дорогаИнновацииТехнологии
    0
    06.06.2019
    Меморандум по блокчейн в Большом порту
    5 июня в Государственном университете морского и речного флота им. адм. С.О. Макарова Министерство транспорта РФ, A.P. Moller-Maersk […]
    Global PortsITMaerskБлокчейн
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    07.10.2019 Реестр морских портов или филькина грамота?
    01.10.2019 Ямальское СП Teekay может попасть под санкции?
    30.09.2019 Отставка и назначение в Минвостокразвития
    30.09.2019 Отставка в Росморречфлоте
    26.09.2019 Назначение в Росжелдоре
    24.09.2019 Сколько нужно «единых окон»
    Контейнерные перевозки Показать всё
    15.10.2019 Контейнерооборот Дальневосточного региона РФ
    15.10.2019 Top 25 контейнерных линий
    14.10.2019 Контейнерооборот российских портов в сентябре 2019 увеличился на 2,8%
    14.10.2019 Контейнерооборот лидеров
    14.10.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 41, 2019
    11.10.2019 Безработные контейнеровозы
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД