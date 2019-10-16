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добыча нефти на месторождении Johan Sverdrup в Северном море
16.10.2019

Два доллара за баррель


    • 5 октября началась добыча на месторождении Johan Sverdrup в Северном море. Проект была запущен на два с лишним месяца раньше, чем было предусмотрено графиком и обошелся на 40 млрд долларов дешевле первоначальной сметы.

    Извлекаемые запасы месторождения оцениваются в 2,7 млрд баррелей, объем добычи на пике составит 600 тыс. баррелей в день.

    Себестоимость добычи барреля, обеспечивающая выход проекта на полном развитии в ноль, составляет менее 20 долларов. Ожидается, что после выхода первой очереди на проектную мощность (что должно произойти летом 2020 года) себестоимость добычи составит менее 2 долларов за баррель.

    Разработка месторождения ведется в две очереди. Вторая должна быть запущена в четвертом квартале 2022 года.

    Ниже – ролик от Equinor, в котором запечатлена история реализации проекта.

    Видео: Equinor


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