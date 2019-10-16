Два доллара за баррель

5 октября началась добыча на месторождении Johan Sverdrup в Северном море. Проект была запущен на два с лишним месяца раньше, чем было предусмотрено графиком и обошелся на 40 млрд долларов дешевле первоначальной сметы.

Извлекаемые запасы месторождения оцениваются в 2,7 млрд баррелей, объем добычи на пике составит 600 тыс. баррелей в день.

Себестоимость добычи барреля, обеспечивающая выход проекта на полном развитии в ноль, составляет менее 20 долларов. Ожидается, что после выхода первой очереди на проектную мощность (что должно произойти летом 2020 года) себестоимость добычи составит менее 2 долларов за баррель.

Разработка месторождения ведется в две очереди. Вторая должна быть запущена в четвертом квартале 2022 года.

Ниже – ролик от Equinor, в котором запечатлена история реализации проекта.

Видео: Equinor