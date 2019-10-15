CEVA Logistics отрыла рефрижераторный хаб

CEVA Logistics открыла новый интергированный терминал по холодной цепочке поставок Chill Hub на контейнерном терминале DP World London Gateway. Это рефрижераторный терминал площадью 10 тыс. кв.м на 10 тыс. паллет с диапазоном температуры от -25 до +16 градусов. Здесь будут обрабатываться фармацевтические грузы, замороженные и свежие продукты, цветы, а также другие чувствительные к температуре грузы.

«Благодаря отлично развитыми автомобильной и железнодорожной сетям, системе управления складами и прямому доступу к порту Chill Hub является мощной синергией CEVA Logistics и CMA CGM. Этот терминал предлагает уникальный целостный сервис и обеспечивает полную прозрачность и контроль всех операций», – отметил CEO CEVA Logistics Николас Сартини.