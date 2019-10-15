Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
CEVA Logistics отрыла рефрижераторный хаб
15.10.2019

CEVA Logistics отрыла рефрижераторный хаб


    • CEVA Logistics открыла новый интергированный терминал по холодной цепочке поставок Chill Hub на контейнерном терминале DP World London Gateway. Это рефрижераторный терминал площадью 10 тыс. кв.м на 10 тыс. паллет с диапазоном температуры от -25 до +16 градусов. Здесь будут обрабатываться фармацевтические грузы, замороженные и свежие продукты, цветы, а также другие чувствительные к температуре грузы.

    «Благодаря отлично развитыми автомобильной и железнодорожной сетям, системе управления складами и прямому доступу к порту  Chill Hub является мощной синергией CEVA Logistics и CMA CGM. Этот терминал предлагает уникальный целостный сервис и обеспечивает полную прозрачность и контроль всех операций», – отметил CEO CEVA Logistics Николас Сартини.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    30.05.2019
    CMA CGM посадит CEVA в Марселе
    CMA CGM на данный момент консолидировали 99,4% акций CEVA Logistics, сообщила группа в своем стейтменте по итогам первого […]
    CEVA LogisticsCMA CGMM&AСлияния и поглощения
    0
    25.07.2019
    DP World построит контейнерный терминал в Индонезии
    DP World достиг предварительной договоренности с индонезийским конгломератом Maspion Group о строительстве контейнерного терминала и индустриального логистического парка […]
    DP WorldИнвестицииИндонезияИндустриальный парк
    0
    27.03.2019
    DP World остается в Констанце
    Еще на 30 лет
    DP WorldКонцессияРумыния
    0
    21.05.2019
    DP World снижает оборот
    DP World опубликовал операционные показатели за первый квартал 2019 года. Терминалы группы суммарно обработали 17,5 млн TEU, на […]
    2019DP WorldКонтейнерооборот
    0
    06.06.2019
    Соглашение по Севморпути
    Между Росатомом, DP World и Норникелем
    DP WorldНорильский никельПМЭФРосатом
    2
    23.08.2019
    DP World увеличил прибыль
    DP World опубликовал финансовые показатели за первое полугодие 2019 года. Выручка по группе выросла на 31,9% до 3,5 […]
    2019DP WorldФинансы
    0
    05.02.2019
    Предварительные финансовые итоги CEVA Logistics
    CEVA Logistics опубликовала предварительные финансовые показатели за 2018 год. По итогам года ожидается рост выручки на 5,2% до […]
    2018CEVA LogisticsФинансы
    0
    11.02.2019
    Еврокомиссия разрешила CMA CGM купить CEVA
    Еврокомиссия одобрила сделку CMA CGM по приобретению CEVA Logistics. «Комиссия пришла к выводу, что сделка не создаст каких-либо […]
    CEVA LogisticsCMA CGMЕврокомиссияСделка
    0
    06.05.2019
    Этажерка для контейнеров в действии
    SeaNews уже писал, что DP World создал с группой SMS совместное предприятие, которое займется внедрением на Терминале 4 […]
    DP WorldИнновацииКонтейнерыТерминал
    0
    05.02.2019
    ТЕУСы DP World
    DP World опубликовал основные операционные показатели за четвертый квартал и весь 2018 год. В сумме терминалы группы обработали […]
    [:ru]Контейнерные перевозки[:en]Container Shipping[:]2018DP WorldКонтейнерооборот
    0
    20.02.2019
    DP World покупает P&O Ferries
    DP World приобрел холдинговую компанию P&O Ferries и P&O Ferrymasters. Цена сделки – 322 млн фунтов стерлингов (421 […]
    DP WorldM&AP&OСлияния и поглощения
    0
    15.03.2019
    CMA CGM выкупила 90% акций Ceva
    По предварительным подсчетам, CMA CGM выкупила 89,5% акций Ceva Logistics, сообщает Reuters. В январе CMA CGM опубликовал предложение […]
    CEVA LogisticsCMA CGMАкции
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    07.10.2019 Реестр морских портов или филькина грамота?
    01.10.2019 Ямальское СП Teekay может попасть под санкции?
    30.09.2019 Отставка и назначение в Минвостокразвития
    30.09.2019 Отставка в Росморречфлоте
    26.09.2019 Назначение в Росжелдоре
    24.09.2019 Сколько нужно «единых окон»
    Контейнерные перевозки Показать всё
    15.10.2019 Контейнерооборот Дальневосточного региона РФ
    15.10.2019 Top 25 контейнерных линий
    14.10.2019 Контейнерооборот российских портов в сентябре 2019 увеличился на 2,8%
    14.10.2019 Контейнерооборот лидеров
    14.10.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 41, 2019
    11.10.2019 Безработные контейнеровозы
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД