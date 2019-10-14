Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 41, 2019

На 41 неделе года на основных исследуемых трейдах отмечено снижение спотовых ставок.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр на прошлой неделе опустились по сравнению с 39 неделей на 2%, ставки на порты Средиземноморья – на 2,7%.

Ставки на порты западного побережья США понизились на 1,1%, на порты восточного побережья – на 0,5%.

Ставки из Китая на Персидский залив уменьшились – минус 1,3% к уровню 39 недели.

В то же время значительный рост ставок отмечен на Австралию и Новую Зеландию – плюс 15,3% к уровню трехнедельной давности.

Также на 41 неделе выросли ставки из Китая на Южную Америку – их рост составил 2,3%.

На внутриазиатском трейде произошло снижение спотовых ставок на западные порты Японии – на 4,3%, на восточные – на 4,2%. Ставки на Сингапур также упали – на 8,3%. Ставки на Южную Корею остались без изменений.

Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.