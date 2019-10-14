Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Каждый пятый танкер VLCC пропадает под санкции
14.10.2019

Каждый пятый танкер VLCC пропадает под санкции


    • Каждый пятый танкер типа VLCC попадает под какие-либо ограничения, связанные с санкциями США. Такие данные приводит Splash 24/7 со ссылкой на брокерскую компанию Braemar ACM. Кроме того, анализ, проведенный Braemar ACM, показал, что каждое шестое судно типоразмера Suezmax и 10% флота типоразмера Aframax и LR2 сталкиваются с аналогичными торговыми ограничениями США. Это привело к повышению ставок фрахта супертанкеров – до 300 тыс. долларов в сутки.

    «Как долго текущие спотовые ставки будут действовать – это в  руках политиков, но мы все еще оптимистичны в главных показателях: портфель заказов находится на самом низком уровне с 1997 года, экспорт США продолжает расти, и новые правило IMO, направленные на сокращение содержания серы в топливе, – все это должно положительно повлиять на баланс рынка», – цитирует Splash 24/7 выдержки из отчета другой брокерской компании, Cleaves Securities, по прогнозу которой ставки фрахта могут вырасти вдвое в течение следующих двух лет.

    По мнению еще одной брокерской компании, Poten & Partners, нынешний рынок, по все вероятности, останется устойчивым, хотя и волатильным.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    17.05.2019
    Танкер для Севморпути
    Arctech Helsinki Shipyard поделился роликом с ходовых испытаний танкера корпус NB 515. По информации ОСК, судно предназначено для […]
    Arctech Helsinki ShipyardВидеоИспытанияОСК
    0
    25.07.2019
    СКК «Звезда» построит три танкера-продуктовоза на СПГ
    Совет директоров «ПАО «Совкомфлот» одобрил сделки
    ЗвездаПриморский крайСовкомфлотСПГ
    0
    18.09.2019
    На «Звезде» заложили третий Aframax
    Для «Роснефти»
    ЗвездаПриморский крайРоснефтьТанкер
    0
    13.05.2019
    Почти зимнее видео из Питера
    Почти зимнее – потому что еще со льдом. На самом деле, судно на видео было в Петербургском порту […]
    ВидеоСанкт-ПетербургТанкер
    0
    25.06.2019
    РЖД повезет «санкционку»
    Но только транзитом
    Ж/д перевозкиСанкцииТранзит
    0
    03.07.2019
    Самые большие химовозы из нержавеющей стали
    На китайской верфи Hudong-Zhonghua прошла церемония имянаречения двух танкеров-химовозов, заказанных компанией Odfjell. Суда получили названия «Bow Orion» и […]
    ИмянаречениеКитайНовостройТанкер
    0
    10.01.2019
    MOL покупает Nordic Tankers
    MOL Chemical Tankers (MOLCT) покупает 100% акций Nordic Tankers (NT) у единственного акционера компании, Triton. Сделку планируется закрыть […]
    MOLСделкаТанкер
    0
    31.01.2019
    Первый в мире электротанкер
    Разработали в Японии
    ТанкерТехнологииЭкологияЯпония
    0
    20.06.2019
    Frontline пополняет флот
    Средний возрасти – меньше 5 лет.
    FrontlineЗаказТанкер
    0
    01.10.2019
    Ямальское СП Teekay может попасть под санкции?
    «Новатэк» утверждает, что перевозки в рамках проекта «Ямал СПГ» не имеют отношения к наложенным санкциям
    COSCOLNGTeekayНОВАТЭК
    0
    13.06.2019
    Снова взрыв на танкере у Фуджейры
    Сегодня утром два танкера подверглись атаке в Оманском заливе близ порта Фуджейра, сообщает Splash24/7. Один из них – […]
    Ближний ВостокВзрывПроисшествияТанкер
    0
    05.02.2019
    Еще три танкера для Новатэка
    Профинансирует ВЭБ
    ВнешэкономбанкИнвестицииНОВАТЭКТанкер
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    07.10.2019 Реестр морских портов или филькина грамота?
    01.10.2019 Ямальское СП Teekay может попасть под санкции?
    30.09.2019 Отставка и назначение в Минвостокразвития
    30.09.2019 Отставка в Росморречфлоте
    26.09.2019 Назначение в Росжелдоре
    24.09.2019 Сколько нужно «единых окон»
    Контейнерные перевозки Показать всё
    15.10.2019 Контейнерооборот Дальневосточного региона РФ
    15.10.2019 Top 25 контейнерных линий
    14.10.2019 Контейнерооборот российских портов в сентябре 2019 увеличился на 2,8%
    14.10.2019 Контейнерооборот лидеров
    14.10.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 41, 2019
    11.10.2019 Безработные контейнеровозы
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД