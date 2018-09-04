Информационно-аналитическое агентство

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    • 04.09.2018 Смена руководства в Восточном Назначен управляющий директор порта Восточный портНазначенияТоп-менеджмент 0
    03.09.2018 Закрыта сделка по «Логистике-Терминал» Global Ports сообщил о завершении сделки по продаже одного из двух тыловых терминалов группы – ЗАО «Логистика-Терминал». Продавцом […] Global PortsM&AЛогистика-ТерминалСделкаСлияния и поглощенияСухой портТрансКонтейнер 0
    31.08.2018 В Maersk Russia новый руководитель Жолт Катона возвращается в Россию MaerskMaersk LineНазначения 0
    27.08.2018 Первая в мире отправка рефов по Северному морскому пути С контейнерного терминала ООО «Восточная Стивидорная Компания» осуществлена первая в мире отправка рефрижераторных контейнеров по Северному морскому пути. […] MaerskВосточная стивидорная компанияРефгрузыРефконтейнерСанкт-ПетербургСеверный морской путь 1
    24.08.2018 «Оборонлогистика» и «Совфрахт» учредили Хартию Добросовестных операторов логистических услуг Военные грузыОборонлогистикахартия 0
    22.08.2018 США ввели санкции против российских судоходных компаний США ввели санкции в отношении двух российских судоходных компаний – «Приморье» и «Гудзон», а также шести российских судов […] РоссияСанкцииСеверная КореяСША 0
    • Новости Показать всё
    APLFESCO Восточная стивидорная компанияКонтейнерные перевозкиСовместный сервисЯпония 05.09.2018 Первый судозаход на совместном сервисе APL и FESCO
    На терминал «Восточной стивидорной компании»
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    Логистика-ТерминалНазначенияТрансКонтейнер 05.09.2018 «ТрансКонтейнер» назначил директора «Логистики-Терминал»
    После закрытия сделки по приобретению у Global Ports 100% ЗАО «Логистика-терминал» «ТрансКонтейнер» назначил нового генерального директора терминала. Им […]
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    ДудинкаЕгипетЛесные грузыСеверный морской путьСибирское таможенное управление 05.09.2018 Пиломатериалы ушли по Севморпути
    На Средиземное море
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    FESCO HeavyliftНегабаритНовороссийск 05.09.2018 Негабарит для Афипского НПЗ
    Транспортная группа FESCO поделилась опытом доставки на Афипский нефтеперерабатывающий завод оборудования парового риформинга для комплекса гидрокрекинга. Груз общим […]
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    КонференцияРоттердамФотоотчет 05.09.2018 Первые фото из Роттердама
    Сегодня в Роттердаме открылась конференция High-Level Business Event Containers & Breakbulk для российского и голландского транспортно-логистического бизнеса. Хозяева […]
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    Мурманское морское пароходство 05.09.2018 «Новая Земля» продолжает рейс
    5 сентября судно вышло из Скагена – «Мурманское морское пароходство»
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    Maersk TankersНазначения 05.09.2018 Назначение в Maersk Tankers
    Назначен новый CFO
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    Hapag-LloydСпорт 05.09.2018 Hapag-Lloyd продолжит играть в хоккей
    Hapag-Lloyd принял решение продлить сотрудничество с хоккейной командой «Crocodiles Hamburg» и останется главным спонсором клуба и в новом […]
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    2018АпрельГлобальноИюльИюньЛинииМайМартФевральЯнварь 05.09.2018 Оборот мировых контейнерных линий
    Итоги 7 месяцев 2018 года
    0 Только для подписчиков SeaNews
    M&AБуроваяСлияния и поглощения 05.09.2018 Крупнейший оператор буровых покупает конкурента
    Transocean Ltd., крупнейшая в мире компания-оператор буровых установок, достигла соглашения о приобретении другого участника этого рынка, Ocean Rig. […]
    0
    2018Global PortsАпрельИюньМайМартМСФОФевральФинансыЯнварь 05.09.2018 Финансы Global Ports
    Global Ports Investments опубликовал операционные результаты и промежуточную сводную консолидированную финансовую (неаудированную) информацию за первое полугодие 2018 года. […]
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    КонференцияРоттердам 04.09.2018 Вниманию участников конференции
    Изменения в расписании конференции High-Level Business Event Containers & Breakbulk в Роттердаме
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    Капитан портаНазначенияТаллин 04.09.2018 Новый капитан порта Таллин
    Новым капитаном порта Таллин назначен Айн Клаус. Его предшественник Юло Кикас, проработавший в порту 17 лет, покинул этот […]
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    ДАКСЕРЖ/д перевозкиТранссибЯпония 04.09.2018 Японский вектор Транссиба
    Товарооборот России и Японии имеет огромный потенциал для роста, это обусловлено не только географическим расположением наших стран, но и популярностью японской продукции в России.
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    ITMCC TransportИнновацииКонтейнерные перевозкиТехнологии 04.09.2018 Первый контейнер за криптовалюту
    Этим летом состоялась первая отправка морского контейнера, оплаченная TEU-токенами – криптовалютой, выпущенной гонконгским блокчейн-проектом 300cubits. Депозит за букинг […]
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    2018ИюльКонтейнерооборотПОРТСТАТСеверо-Запад 04.09.2018 Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    В июле 2018 года
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018FESCO АпрельИюньМайМартРСБУФевральФинансыЯнварь 04.09.2018 Финансы FESCO
    ПАО «Дальневосточное морское пароходство» опубликовало финансовые показатели за первое полугодие 2018 года по РСБУ. Выручка компании выросла на […]
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    ITRolls-RoyceИнновацииТехнологии 04.09.2018 Новая концепция интегрированного мостика
    На выставке SMM в Гамбурге Rolls-Royce представил новую концепцию интегрированного мостика. Мостик представляет собой центральную точку доступа ко […]
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    Оперативная Аналитика Показать всё
    WEEKLY (архив)
    Отраслевая аналитика
    03.09.2018
    Грузы РЖД

    • Грузоперевозки Показать всё
    05.09.2018 Пиломатериалы ушли по Севморпути
    05.09.2018 Негабарит для Афипского НПЗ
    03.09.2018 Грузооборот российского транспорта
    03.09.2018 Грузы РЖД
    31.08.2018 Гамбург сократил грузооборот
    31.08.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 34
    Контейнерные перевозки Показать всё
    05.09.2018 Первый судозаход на совместном сервисе APL и FESCO
    05.09.2018 «ТрансКонтейнер» назначил директора «Логистики-Терминал»
    05.09.2018 Hapag-Lloyd продолжит играть в хоккей
    05.09.2018 Оборот мировых контейнерных линий
    05.09.2018 Финансы Global Ports
    04.09.2018 Японский вектор Транссиба
    Вакансии Показать всё
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге




    • Экспертное мнение Показать всё
    Японский вектор Транссиба
    Товарооборот России и Японии имеет огромный потенциал для роста, это обусловлено не только географическим расположением наших стран, но и популярностью японской продукции в России.
    Роман Ипатов
    Директор по интермодальным операциям логистической компании «ДАКСЕР»
    Экспортная активность в период ослабления российской валюты
    Увеличение экспортной активности наблюдается в периоды ослабления российской валюты, что делает отечественную продукцию более привлекательной для покупателей.
    Алексей Мисаилов
    директор подразделения Global Supply Chain компании FM Logistic
    Перевозки между Россией и Казахстаном самые востребованные
    Заместитель операционного директора по железнодорожным перевозкам группы компаний AsstrA-Associated Traffic AG Андрей Сулла и директор филиала группы компаний […]
    Маргарита Дядяева
    Директор филиала группы компаний AsstrA в Алматы
    От сырьевого экспорта к экспорту с добавленной стоимостью
    Доля переработки растет. Поэтому рост экспорта готовой продукции и увеличение доли экспорта в структуре ВВП – вполне реальная и выполнимая задача.
    Сергей Омельянюк
    Региональный директор стран СНГ группы компаний AsstrA
    Госрегулирование Показать всё
    2018-08-22 10:16:53 Решения по итогам совещания по СПГ-хабу на Камчатке
    2018-08-22 09:31:36 Власти ЯНАО планируют подписать концессию
    2018-08-17 14:31:21 Предварительное информирование отменяется
    2018-08-15 12:45:04 Рублевые тарифы в действии
    2018-08-15 09:04:51 Частная концессия на Северном широтном ходе
    2018-08-14 10:02:04 Скидки судам на СПГ в российских портах
    2018-08-14 09:10:50 БАМ и Транссиб поддержит государство
    2018-08-13 09:18:20 Подписана Конвенция о правовом статусе Каспия
    • Мероприятия Показать всё
    2018-09-05 13:14:27 Первые фото из Роттердама
    2018-09-05 10:04:29 Не пропустите выставку техники и оборудования для склада CeMAT Russia!
    2018-09-04 09:39:40 До встречи в Роттердаме
    2018-09-03 09:59:21 Порт Роттердам инвестирует в Бразилию
    2018-08-27 12:01:09 Балтийский транспортный форум приглашает в one million club
    2018-08-21 10:53:09 CeMAT Russia — выставка оборудования и техники для склада
    Пресс-релизы Показать всё
    24.07.2018 «Канавара Групп» на выставке Интерткань-2018
    11.05.2018 MSC проводит студенческую регату
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    Разное Показать всё
    05.09.2018 Пиломатериалы ушли по Севморпути
    05.09.2018 Первые фото из Роттердама
    05.09.2018 «Новая Земля» продолжает рейс
    05.09.2018 Назначение в Maersk Tankers
    05.09.2018 Крупнейший оператор буровых покупает конкурента
    Мероприятия Показать всё
    Первые фото из Роттердама
    Не пропустите выставку техники и оборудования для склада CeMAT Russia!
    До встречи в Роттердаме
    Порт Роттердам инвестирует в Бразилию
    Балтийский транспортный форум приглашает в one million club
    CeMAT Russia — выставка оборудования и техники для склада
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