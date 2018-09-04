Новости Показать всё
APLFESCO Восточная стивидорная компанияКонтейнерные перевозкиСовместный сервисЯпония 05.09.2018 Первый судозаход на совместном сервисе APL и FESCO
На терминал «Восточной стивидорной компании»0
Логистика-ТерминалНазначенияТрансКонтейнер 05.09.2018 «ТрансКонтейнер» назначил директора «Логистики-Терминал»
После закрытия сделки по приобретению у Global Ports 100% ЗАО «Логистика-терминал» «ТрансКонтейнер» назначил нового генерального директора терминала. Им […]0
ДудинкаЕгипетЛесные грузыСеверный морской путьСибирское таможенное управление 05.09.2018 Пиломатериалы ушли по Севморпути
На Средиземное море0
FESCO HeavyliftНегабаритНовороссийск 05.09.2018 Негабарит для Афипского НПЗ
Транспортная группа FESCO поделилась опытом доставки на Афипский нефтеперерабатывающий завод оборудования парового риформинга для комплекса гидрокрекинга. Груз общим […]0
КонференцияРоттердамФотоотчет 05.09.2018 Первые фото из Роттердама
Сегодня в Роттердаме открылась конференция High-Level Business Event Containers & Breakbulk для российского и голландского транспортно-логистического бизнеса. Хозяева […]0
Мурманское морское пароходство 05.09.2018 «Новая Земля» продолжает рейс
5 сентября судно вышло из Скагена – «Мурманское морское пароходство»0
Maersk TankersНазначения 05.09.2018 Назначение в Maersk Tankers
Назначен новый CFO0
Hapag-LloydСпорт 05.09.2018 Hapag-Lloyd продолжит играть в хоккей
Hapag-Lloyd принял решение продлить сотрудничество с хоккейной командой «Crocodiles Hamburg» и останется главным спонсором клуба и в новом […]0
M&AБуроваяСлияния и поглощения 05.09.2018 Крупнейший оператор буровых покупает конкурента
Transocean Ltd., крупнейшая в мире компания-оператор буровых установок, достигла соглашения о приобретении другого участника этого рынка, Ocean Rig. […]0
КонференцияРоттердам 04.09.2018 Вниманию участников конференции
Изменения в расписании конференции High-Level Business Event Containers & Breakbulk в Роттердаме0
Капитан портаНазначенияТаллин 04.09.2018 Новый капитан порта Таллин
Новым капитаном порта Таллин назначен Айн Клаус. Его предшественник Юло Кикас, проработавший в порту 17 лет, покинул этот […]0
ДАКСЕРЖ/д перевозкиТранссибЯпония 04.09.2018 Японский вектор Транссиба
Товарооборот России и Японии имеет огромный потенциал для роста, это обусловлено не только географическим расположением наших стран, но и популярностью японской продукции в России.0
ITMCC TransportИнновацииКонтейнерные перевозкиТехнологии 04.09.2018 Первый контейнер за криптовалюту
Этим летом состоялась первая отправка морского контейнера, оплаченная TEU-токенами – криптовалютой, выпущенной гонконгским блокчейн-проектом 300cubits. Депозит за букинг […]0
2018ИюльКонтейнерооборотПОРТСТАТСеверо-Запад 04.09.2018 Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
В июле 2018 года0 Только для подписчиков SeaNews
ITRolls-RoyceИнновацииТехнологии 04.09.2018 Новая концепция интегрированного мостика
На выставке SMM в Гамбурге Rolls-Royce представил новую концепцию интегрированного мостика. Мостик представляет собой центральную точку доступа ко […]0
Оперативная Аналитика Показать всё
18.11.2017 ПОРТСТАТ Грузы – аналитический сервис (грузооборот тыс. тонн всех морских портов и стивидоров РФ) Только для подписчиков SeaNews
08.11.2017 New Weekly №60 Грузооборот портов Севера РФ, 9 месяцев 2017г. Только для подписчиков SeaNews
08.11.2017 New Weekly №60 Контейнерооборот портов Севера РФ, 9 месяцев 2017г. Только для подписчиков SeaNews
01.11.2017 New Weekly №59 Грузооборот Дальнего Востока, 9 месяцев 2017г. Только для подписчиков SeaNews
01.11.2017 New Weekly №59 Контейнерооборот Дальнего Востока, 9 месяцев 2017г. Только для подписчиков SeaNews
25.10.2017 New Weekly №58 Грузооборот портов Юга РФ, 9 месяцев 2017г. Только для подписчиков SeaNews
WEEKLY (архив)
Отраслевая аналитика
Грузоперевозки Показать всё
05.09.2018 Пиломатериалы ушли по Севморпути
05.09.2018 Негабарит для Афипского НПЗ
Контейнерные перевозки Показать всё
05.09.2018 Hapag-Lloyd продолжит играть в хоккей
05.09.2018 Оборот мировых контейнерных линий
04.09.2018 Японский вектор Транссиба
Вакансии Показать всё
07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
Экспертное мнение Показать всё
Товарооборот России и Японии имеет огромный потенциал для роста, это обусловлено не только географическим расположением наших стран, но и популярностью японской продукции в России.
Увеличение экспортной активности наблюдается в периоды ослабления российской валюты, что делает отечественную продукцию более привлекательной для покупателей.
Заместитель операционного директора по железнодорожным перевозкам группы компаний AsstrA-Associated Traffic AG Андрей Сулла и директор филиала группы компаний […]
Доля переработки растет. Поэтому рост экспорта готовой продукции и увеличение доли экспорта в структуре ВВП – вполне реальная и выполнимая задача.
Госрегулирование Показать всё
2018-08-22 10:16:53 Решения по итогам совещания по СПГ-хабу на Камчатке
2018-08-22 09:31:36 Власти ЯНАО планируют подписать концессию
2018-08-17 14:31:21 Предварительное информирование отменяется
2018-08-15 12:45:04 Рублевые тарифы в действии
2018-08-15 09:04:51 Частная концессия на Северном широтном ходе
2018-08-14 10:02:04 Скидки судам на СПГ в российских портах
2018-08-14 09:10:50 БАМ и Транссиб поддержит государство
2018-08-13 09:18:20 Подписана Конвенция о правовом статусе Каспия
Мероприятия Показать всё
2018-09-05 13:14:27 Первые фото из Роттердама
2018-09-05 10:04:29 Не пропустите выставку техники и оборудования для склада CeMAT Russia!
2018-09-04 09:39:40 До встречи в Роттердаме
2018-09-03 09:59:21 Порт Роттердам инвестирует в Бразилию
2018-08-27 12:01:09 Балтийский транспортный форум приглашает в one million club
2018-08-21 10:53:09 CeMAT Russia — выставка оборудования и техники для склада
Пресс-релизы Показать всё
24.07.2018 «Канавара Групп» на выставке Интерткань-2018
11.05.2018 MSC проводит студенческую регату
30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
22.09.2017 25 лет Maersk в России
Разное Показать всё
05.09.2018 Пиломатериалы ушли по Севморпути
05.09.2018 Первые фото из Роттердама
05.09.2018 «Новая Земля» продолжает рейс
05.09.2018 Назначение в Maersk Tankers
Мероприятия Показать всё