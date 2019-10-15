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Проект Canopée
15.10.2019

Ро-ро ракетоноситель на парусах


    • Французское конструкторское бюро VPLP разработало уникальное ро-ро судно для транспортировки компонентов ракеты-носителя Ariane 6 из Европы во Французскую Гвиану. Строить судно будет Alizés, совместное предприятие Jifmar и Zéphyr & Borée.

    Проект получил название «Canopée». Длина судна составляет 121 м, ширина – 23 м. Надстройка расположена в носовой части, палуба в кормовой части открытая и имеет высокие ограждения для обеспечения сохранности груза.

    Гибридная пропульсивная установка включает четыре паруса жесткой конструкции Oceanwing. Высота парусов – 30 м, общая площадь поверхности – 1452 кв. м. Использование парусов в дополнение к основной силовой установке позволяет сократить потребление бункера и атмосферные выбросы в среднем на 30%.

    Как «парусник» будет выглядеть – смотрите в видео ниже.

    Видео: Jifmar Offshore Services


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