Экспорт минеральных удобрений

По итогам 8 месяцев этого года объем российского экспорта минеральных азотных удобрений в физическом выражении составил порядка 9,1 млн тонн. Это на 3,5% больше аналогичного уровня 2018 года. В стоимостном выражении их экспорт увеличился на 11,6%, до 1,9 млрд долларов.

Смешанных удобрений вывезли 6,8 млн тонн – на 9,7% меньше, чем за период с января по август 2018 года, на сумму 2,1 млрд долларов (-4,3%).

Объем вывезенных калийных удобрений, по данным ФТС РФ, увеличился на 7,5% по сравнению с показателем 8 месяцев 2018 года. За отчетный период их было отгружено более 5,4 млн тонн. В денежном выражении их экспорт вырос на 28,4% до более чем 1,4 млрд долларов.

В августе этого года экспорт азотных удобрений составил более 1,2 млн тонн – на 9,2% меньше показателя аналогичного месяца прошлого года и на 8,8% меньше показателя предыдущего месяца. Доходы от экспорта азотных удобрений составили 253,8 млн долларов (-5,3% к августу 2018 и +0,9% к июлю 2019 года).

Экспорт смешанных удобрений по итогам августа составил 848,8 тыс. тонн, что на 10,7% больше показателя августа прошлого года и на 16,9% выше уровня прошлого месяца. В денежном выражении их экспорт увеличился к августу 2018 года на 3,2% и к июлю 2019 года – на 11,3%, составив 240,5 млн долларов.

В августе экспорт калийных удобрений по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года существенно вырос – на 85,1%, до 680,2 тыс. тонн. При этом относительно показателя предыдущего месяца экспортные объемы снизились на 18,9%. Доходы значительно выросли относительно августа прошлого года – в 2 раза, но снизились к уровню июля этого года на 17,5% – до 179,4 млн долларов.