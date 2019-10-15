Из Волгодонска в Индию

Волгодонский филиал «Атоммаш» компании «АЭМ-технологии» отгрузил со специализированного причала в Волгодонске два парогенератора для атомной электростанции «Куданкулам» в Индии.

По информации «Атомэнергомаша», сейчас настоящее время баржа с оборудованием направляется в Санкт-Петербург по Цимлянскому водохранилищу, из Цимлянского она пройдет по Дону и Волге до Рыбинского водохранилища, затем через Онежское и Ладожское озера – в порт Санкт-Петербург. Судно пройдет Саратов, Самару, Казань, Нижний Новгород, Ярославль и Вологду. Протяженность маршрута составит около 3 тыс. км.

Из Санкт-Петербурга парогенераторы в составе судовой партии для четвертого блока АЭС «Куданкулам» отправятся в Индию. Общий путь, речной и морской, составит 21 тыс. км. Доставку планируется осуществить за 70 дней.

Парогенератор предназначен для выработки пара, обеспечивающего вращение турбины. В реакторном отделении энергоблока устанавливаются четыре ПГВ. Диаметр каждого — более 4 м, длина – порядка 15 м, вес оборудования — 340 тонн. В верхней части корпуса находится паровое пространство, в нижней располагается поверхность теплообмена, которая состоит из 11 тыс. нержавеющих труб общей диной более 120 км.