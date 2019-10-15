Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот Панамского канала
15.10.2019

Грузооборот Панамского канала


    • За 2019 финансовый год (с 1 октября 2018 по 30 сентября 2019 года) объем транзита через Панамский канал составил 469,6 млн тонн Панамского канала (PC/UMS, одна тонна Панамского канала эквивалентна 100 куб. футов грузовместимости), что превышает показатель 2018 года на 6,2%. Напомним, грузооборот за 2018 год составил 442,1 млн тонн.

    По данным администрации Панамского канала, основной объем по итогам финансового года приходится на контейнеровозы – 164,8 млн тонн PC/UMS. По сравнению с финансовым 2018 годом объем увеличился на 3,6%.

    На втором месте танкеры, включая LPG- и LNG-газовозы с 147,8 млн тонн PC/UMS (+13,4%).

    На третьем и четвертом местах – балкеры и автомобилевозы с 76,5 млн тонн PC/UMS (+3,8%) и 53,1 млн тонн PC/UMS (+7,3%) соответственно.

    Основными маршрутами транспортировки грузов через Панамский канал были Азия – восточное побережье США, восточное побережье США – Южная Америка, Европа – Южная Америка.

    Основными клиентами Панамского канала по итогам 2019 финансового года стали США, Китай, Япония, Чили и Мексика.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    29.08.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 35 2019
    На этой неделе торговая активность на Азовском море минимальна. По данным судового брокера «Руфко», судовладельцы готовы соглашаться даже […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    20.06.2019
    Грузооборот Дальневосточного региона РФ
    Апрель 2019 года
    Только для подписчиков
    2019АпрельГрузооборотДальний Восток
    0
    06.09.2019
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 35, 2019
    На 35 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами Handysize из портов западного и северо-западного побережья Черного моря не […]
    Только для подписчиков
    2019Фрахтовые ставкиЧерное мореЮг
    0
    05.08.2019
    Контейнерооборот Южной Кореи
    Контейнерооборот через порты Южной Кореи по итогам 6 месяцев 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого […]
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотЮжная Корея
    0
    07.06.2019
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 22, 2019
    На 22 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами Handysize из портов западного и северо-западного побережья Черного моря не […]
    Только для подписчиков
    2019Фрахтовые ставкиЧерное мореЮг
    0
    19.04.2019
    ОТЛК ЕРА увеличила перевозки в полтора раза
    Объем перевозок в сервисах АО «Объединенная транспортно-логистическая компания Евразийский Железнодорожный Альянс» (АО «ОТЛК ЕРА») в первом квартале 2019 […]
    2019Ж/д перевозкиКонтейнерные перевозкиОТЛК ЕРА
    0
    16.07.2019
    Контейнерооборот Гонконга
    За первое полугодие этого года контейнерооборот порта Гонконг составил порядка 9,06 млн TEU. Это на 8,1% меньше показателя […]
    2019ГонконгКонтейнерооборот
    0
    09.01.2019
    Обзор мирового рынка бункеровки. 2 неделя 2019
    На 2 неделе года почти во всех исследуемых портах цены на бункерное топливо повысились. Только в Пусане стоимость […]
    Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0
    12.09.2019
    Автоимпорт и автоэкспорт
    За январь-июль этого года объемы импорта легковых автомобилей увеличились. Так, по данным ФТС РФ, по итогам отчетного периода […]
    2019АвтоимпортАвтоэкспорт
    0
    05.02.2019
    Жд экспорт через порты
    Погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД за январь этого года возросла на 3,4% по сравнению […]
    2019РЖДЭкспорт
    0
    23.04.2019
    Экспорт и импорт подакцизных грузов
    Экспорт водки, по данным ФТС, за январь-февраль 2019 года вырос как в физическом, так и в денежном выражении. […]
    2019ИмпортПодакцизные товарыЭкспорт
    0
    01.07.2019
    Обзор мирового рынка бункеровки. 27 неделя 2019
    На 27 неделе года  во всех исследуемых портах подорожали все виды топлива без исключения. Наиболее существенное увеличение цен […]
    Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    07.10.2019 Реестр морских портов или филькина грамота?
    01.10.2019 Ямальское СП Teekay может попасть под санкции?
    30.09.2019 Отставка и назначение в Минвостокразвития
    30.09.2019 Отставка в Росморречфлоте
    26.09.2019 Назначение в Росжелдоре
    24.09.2019 Сколько нужно «единых окон»
    Контейнерные перевозки Показать всё
    15.10.2019 Контейнерооборот Дальневосточного региона РФ
    15.10.2019 Top 25 контейнерных линий
    14.10.2019 Контейнерооборот российских портов в сентябре 2019 увеличился на 2,8%
    14.10.2019 Контейнерооборот лидеров
    14.10.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 41, 2019
    11.10.2019 Безработные контейнеровозы
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД