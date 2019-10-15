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CEVA Logistics отрыла рефрижераторный хаб
15.10.2019

CEVA Logistics отрыла рефрижераторный хаб


    • CEVA Logistics открыла новый интергированный терминал по холодной цепочке поставок Chill Hub на контейнерном терминале DP World London Gateway. Это рефрижераторный терминал площадью 10 тыс. кв.м на 10 тыс. паллет с диапазоном температуры от -25 до +16 градусов. Здесь будут обрабатываться фармацевтические грузы, замороженные и свежие продукты, цветы, а также другие чувствительные к температуре грузы.

    «Благодаря отлично развитыми автомобильной и железнодорожной сетям, системе управления складами и прямому доступу к порту  Chill Hub является мощной синергией CEVA Logistics и CMA CGM. Этот терминал предлагает уникальный целостный сервис и обеспечивает полную прозрачность и контроль всех операций», – отметил CEO CEVA Logistics Николас Сартини.


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