MOL тестирует технологию мониторинга навигации судна с высоты птичьего полета – «FlyingView». Тестирование прошло на буксире «Asaka Maru», на мачту которого было установлено 4 камеры типа «рыбий глаз». С них изображения текущей ситуации вокруг судна поступали на дисплей. Таким образом, капитан получал данные в режиме реального времени, в том числе о расстоянии до препятствий и риске возможных столкновений при швартовке судна.

Тестирование технологии «FlyingView» является одним из этапов разработанного MOL проекта «Focus Eye», который нацелен на повышение безопасности эксплуатации судов.