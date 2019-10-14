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С высоты птичьего полета
14.10.2019

С высоты птичьего полета


    • MOL тестирует технологию мониторинга навигации судна с высоты птичьего полета – «FlyingView». Тестирование прошло на буксире «Asaka Maru», на мачту которого было установлено 4 камеры типа «рыбий глаз». С них изображения текущей ситуации вокруг судна поступали на дисплей. Таким образом, капитан получал данные в режиме реального времени, в том числе о расстоянии до препятствий и риске возможных столкновений при швартовке судна.

    Тестирование технологии «FlyingView» является одним из этапов разработанного MOL проекта «Focus Eye», который нацелен на повышение безопасности эксплуатации судов.


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