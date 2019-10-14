Новый кран в Бронке

14 октября в порт Бронка прибыл новый мобильный портовый кран Liebherr LHM 800 грузоподъемностью 302 тонны в крюковом режиме и 60 тонн в спредерном режиме twin-lift.

По информации ООО «Бронка Групп», при спаренной работе нового крана в крюковом режиме с аналогичным краном, введенным в эксплуатацию в 2015 году, Бронка единственная из российских портов сможет обрабатывать тяжеловесные грузы весом до 500 тонн.

«Мы уверены, что приобретение данного кранового оборудования, в совокупности с продуманной инфраструктурой и удобным логистическим расположением порта, позволит ММПК «Бронка» серьезно укрепить позиции на рынке перевалки крупногабаритных грузов и существенно увеличить общий грузооборот», – отметил генеральный директор ООО «Бронка Групп» Никита Муров.

Liebherr LHM 800 грузоподъемностью 302 тонны, отмечают в компании, является самым мощным мобильным портовым краном в мире. Он способен работать как в крюковом, так и в спредерном режиме и обрабатывать контейнерные суда с шириной палубы до 22 рядов контейнеров, что соответствует характеристикам судов класса Super Post Panamax контейнеровместимостью более 13 тыс. TEU.

Кран для Бронки был произведен на заводе Liebherr в Ростоке. 22 августа он прошел заводские испытания. После проведения пуско-наладочных работ и прохождения грузовых испытаний на статические и динамические нагрузки кран будет зарегистрирован в Ростехнадзоре и введен в эксплуатацию.