Контейнерооборот российских портов в сентябре 2019 увеличился на 2,8%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, контейнерооборот всех морских портов России в сентябре 2019 года вырос в сравнении с аналогичным показателем прошлого года на 2,8%.

При этом объем перевалки импортных контейнеров увеличился на 7,6%, транзитных и экспортных – на 29,2% и 3,1% соответственно. Каботажный контейнеропоток снизился на 10,8%.

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Наибольший объем контейнерооборота пришелся на порты Балтийского бассейна – 209,6 тыс. TEU (+8,3%). На втором месте – порты Дальневосточного бассейна. В сентябре 2019 года они перевалили 148,6 тыс. TEU (-3,4%).

Объем перевалки контейнеров портами Азово-Черноморского бассейна увеличился на 8,5% до 49,1 тыс. TEU.

Контейнерооборот портов Арктического бассейна в сентябре этого года составил 13,1 тыс. TEU (-18,8%).

Порты Каспийского бассейна обработали 166 TEU, на 27,8% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

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