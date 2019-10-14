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контейнерооборот российских портов в сентябре 2019
14.10.2019

Контейнерооборот российских портов в сентябре 2019 увеличился на 2,8%


    • Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, контейнерооборот всех морских портов России в сентябре 2019 года вырос в сравнении с аналогичным показателем прошлого года на 2,8%.

    При этом объем перевалки импортных контейнеров увеличился на 7,6%, транзитных и экспортных – на 29,2% и 3,1% соответственно. Каботажный контейнеропоток снизился на 10,8%.

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    Наибольший объем контейнерооборота пришелся на порты Балтийского бассейна – 209,6 тыс. TEU (+8,3%). На втором месте – порты Дальневосточного бассейна. В сентябре 2019 года они перевалили 148,6 тыс. TEU (-3,4%).

    Объем перевалки контейнеров портами Азово-Черноморского бассейна увеличился на 8,5% до 49,1 тыс. TEU.

    Контейнерооборот портов Арктического бассейна в сентябре этого года составил 13,1 тыс. TEU (-18,8%).

    Порты Каспийского бассейна обработали 166 TEU, на 27,8% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

    Подробности – в инфографике ниже.

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    контейнерооборот портов РФ сентябрь 2019-01

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