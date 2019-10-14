Каждый пятый танкер VLCC пропадает под санкции

Каждый пятый танкер типа VLCC попадает под какие-либо ограничения, связанные с санкциями США. Такие данные приводит Splash 24/7 со ссылкой на брокерскую компанию Braemar ACM. Кроме того, анализ, проведенный Braemar ACM, показал, что каждое шестое судно типоразмера Suezmax и 10% флота типоразмера Aframax и LR2 сталкиваются с аналогичными торговыми ограничениями США. Это привело к повышению ставок фрахта супертанкеров – до 300 тыс. долларов в сутки.

«Как долго текущие спотовые ставки будут действовать – это в руках политиков, но мы все еще оптимистичны в главных показателях: портфель заказов находится на самом низком уровне с 1997 года, экспорт США продолжает расти, и новые правило IMO, направленные на сокращение содержания серы в топливе, – все это должно положительно повлиять на баланс рынка», – цитирует Splash 24/7 выдержки из отчета другой брокерской компании, Cleaves Securities, по прогнозу которой ставки фрахта могут вырасти вдвое в течение следующих двух лет.

По мнению еще одной брокерской компании, Poten & Partners, нынешний рынок, по все вероятности, останется устойчивым, хотя и волатильным.