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цементовоз Norden
11.10.2019

Спуск на воду цементовоза


    • 12 сентября голландской на верфи Ship and Steelbuilding (SaS) в Фоксхоле состоялся спуск на воду цементовоза «Norden». Это третье и замыкающее судно в серии, заказанной Royal Bodewes в партнерстве с Eureka/SMT Shipping. При просмотре видео у наших коллег возник вопрос: перекрывают ли на время спуска шоссе, которое заливает, когда многотонное судно плюхается бортом в воду. Отвечаем: не знаем. Но, судя по фото, которое разместил у себя на сайте заказчик, это не опасно (а, судя по видео, вода быстро уходит).

    Видео: Marcel Klip

    Фото: Royal Bodewes

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