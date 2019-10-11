12 сентября голландской на верфи Ship and Steelbuilding (SaS) в Фоксхоле состоялся спуск на воду цементовоза «Norden». Это третье и замыкающее судно в серии, заказанной Royal Bodewes в партнерстве с Eureka/SMT Shipping. При просмотре видео у наших коллег возник вопрос: перекрывают ли на время спуска шоссе, которое заливает, когда многотонное судно плюхается бортом в воду. Отвечаем: не знаем. Но, судя по фото, которое разместил у себя на сайте заказчик, это не опасно (а, судя по видео, вода быстро уходит).

Видео: Marcel Klip

Фото: Royal Bodewes