Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 40, 2019
11.10.2019

Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 40, 2019


  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?
    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок. Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе). Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews. Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли. Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь
    Наши подписчики:

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    01.04.2019
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 13, 2019
    На прошлой неделе ставки на большинстве исследуемых трейдов выросли. Снижение спотовых ставок наблюдалось на европейском и средиземноморском направление, […]
    2019ГлобальноФрахтовые ставки
    0
    27.08.2019
    Экспорт и импорт ТНП
    Российский импорт кожаной обуви в январе-июне 2019 года, по данным ФТС РФ, составил 28,6 млн пар, что на […]
    2019ИмпортТНПЭкспорт
    0
    09.08.2019
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 31, 2019
    На 31 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами Handysize из портов западного и северо-западного побережья Черного моря не […]
    Только для подписчиков
    2019Фрахтовые ставкиЧерное мореЮг
    0
    25.07.2019
    Грузооборот портов Арктического региона РФ
    Май 2019 года
    Только для подписчиков
    2019АрктикаГрузооборотМай
    0
    13.03.2019
    Жд экспорт через порты
    Погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД за январь-февраль этого года составила 52,4 млн тонн. Это […]
    2019РЖДЭкспорт
    1
    22.08.2019
    Экспорт и импорт подакцизных грузов
    Экспорт водки, по данным ФТС, за 1 полугодие 2019 года вырос как в физическом, так и в денежном […]
    2019ИмпортПодакцизные товарыЭкспорт
    0
    05.08.2019
    Обзор мирового рынка бункеровки. 32 неделя 2019
    На 32 неделе года в исследуемых портах отмечена достаточно разноплановая динамика цен на бункерное топливо. В Роттердаме, по […]
    Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровка
    0
    04.07.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 27 2019
    Азовский рынок растет и изменение спотовых ставок с прошлой недели довольно существенное. По данным судового брокера «Руфко», существующая […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    11.04.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 15 2019
    На азовском рынке ставки колеблются в ранее сложившемся диапазоне. Торговая активность остается на низком уровне не только по […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    30.05.2019
    Контейнерооборот Ирана
    Q1 2019
    Только для подписчиков
    2019ИранКонтейнерооборот
    0
    22.04.2019
    Внешнеторговый оборот Россия – ЕС
    По итогам 2 месяцев 2019 года внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза вырос по отношению к аналогичному […]
    2019Внешняя торговляЕвросоюзРоссия
    0
    14.03.2019
    Грузооборот портов Южного региона РФ
    Январь 2019
    Только для подписчиков
    2019ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    07.10.2019 Реестр морских портов или филькина грамота?
    01.10.2019 Ямальское СП Teekay может попасть под санкции?
    30.09.2019 Отставка и назначение в Минвостокразвития
    30.09.2019 Отставка в Росморречфлоте
    26.09.2019 Назначение в Росжелдоре
    24.09.2019 Сколько нужно «единых окон»
    Контейнерные перевозки Показать всё
    11.10.2019 Безработные контейнеровозы
    09.10.2019 Контейнерный поезд для китайских автомобилей
    08.10.2019 13-тысячник COSCO сел на мель в проливе Босфор Восточный
    08.10.2019 Новый 23-тысячник MSC
    08.10.2019 Кто построит 23-тысячники Evergreen
    08.10.2019 Контейнерооборот Южного региона РФ
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД