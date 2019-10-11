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COSCO не разрешили строить контейнерный терминал в Пирее
11.10.2019

COSCO не разрешили строить контейнерный терминал в Пирее


    • Комитет по планированию и развитию портов Греции отклонил проект Администрации порта Пирей, мажоритарным акционером которого является COSCO, по строительству четвертого терминала в порту.

    Проект оценивается в 881 млн долларов. Он предусматривает создание нового терминала по приему круизных судов, автомобильного терминала и контейнерного, который позволил бы увеличить грузооборот с 7 млн до 10 млн TEU, а также строительство торговых центров и отелей.

    Комитет одобрил бОльшую часть проекта, за исключением строительства контейнерного терминала. «Предпосылки и условия для строительства терминала еще не созрели», – пояснили в комитете. Стоимость утвержденного проекта, куда не включен контейнерный терминал, оценивается в 674 млн долларов.

    «После долгого ожидания мы получили разрешение начать реализацию проекта, который сделает порт Пирей одним из самых главных портов Средиземноморья, – отметил председатель правления Администрации порта Юй Цзэнган. – Мы надеемся, что в ближайшее время компетентные органы рассмотрят предложение о расширении контейнерного терминала, поскольку это будут крупнейшие инвестиции, которые позволят сделать Пирей в один из главных контейнерных портов Европы».

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