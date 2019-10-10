В Астраханской области появится частный порт

Портовая особая экономическая зона появится в Астраханской области. Соответствующее соглашение о намерениях было подписано правительством региона и ООО «Портово-логистическая компания «Каспий». В соответствии с документом компания «Каспий» планирует инвестировать не менее 15 млрд рублей в строительство частного порта для обработки контейнерных грузов, идущих через международный транспортный коридор «Север-Юг».

Как сообщает пресс-служба правительства Астраханской области, в настоящее время с министерством природы обсуждается вопрос определения границ водно-болотных угодий. «После этого будем готовы к формированию рассмотрения заявки на создание портовой особой экономической зоны», – сказал губернатор региона Игорь Бабушкин.

Реализовывать проект планируется поэтапно. Сначала перевозки грузов будут осуществляться через причалы № 8, 9 морского порта Оля. Они построены и за счёт частного инвестора будут оборудованы необходимой перегрузочной техникой.

Следующий этап предусматривает строительство нового грузового района на прилегающей к морскому порту Оля территории в районе ильменя Забурунный, что в 8 километрах южнее порта Оля. Здесь будет осуществляться транспортная обработка грузов, их расфасовка

Пакет документов на создание портовой зоны Астраханской области должен быть направлен в Минэкономразвития до 1 декабря этого года.

«Мы укладываемся в сроки по оформлению документов, которые буквально два месяца назад казались нереальными», – отметил генеральный директор ООО «ПЛК «Каспий» Олег Савченко.