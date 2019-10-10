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Новый продуктовоз Maersk Tankers
10.10.2019

Новый продуктовоз Maersk Tankers


    • Сегодня в Нинбо на верфи Samsung Heavy Industries состоялась церемония имянаречения нового продуктовоза-химовоза, построенного по заказу Maersk Tankers.

    По информации компании, судно получило название «Maersk Curacao». Дедвейт танкера составляет 49,9 тыс. тонн, длина – 183 м, ширина – 32 м, работать он будет под флагом Сингапура.

    «Maersk Curacao» – 18-е судно в серии из 19 танкеров типоразмера MR, которые строит Maersk Tankers. Замыкающий серию танкер должен войти в состав флота компании в 2020 году.

    Часть судов MR строилась в Китае (на Samsung Heavy Industries в Нинбо), часть – в Южной Корее (на Sungdong Shipyard).

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