Новый продуктовоз Maersk Tankers

Сегодня в Нинбо на верфи Samsung Heavy Industries состоялась церемония имянаречения нового продуктовоза-химовоза, построенного по заказу Maersk Tankers.

По информации компании, судно получило название «Maersk Curacao». Дедвейт танкера составляет 49,9 тыс. тонн, длина – 183 м, ширина – 32 м, работать он будет под флагом Сингапура.

«Maersk Curacao» – 18-е судно в серии из 19 танкеров типоразмера MR, которые строит Maersk Tankers. Замыкающий серию танкер должен войти в состав флота компании в 2020 году.

Часть судов MR строилась в Китае (на Samsung Heavy Industries в Нинбо), часть – в Южной Корее (на Sungdong Shipyard).