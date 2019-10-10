Международный морской бизнес-форум SIMBF пройдет в Петербурге

10 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге в конференц-центре отеля Park Inn by Radisson Пулковская пройдет бизнес-сессия SIMBF “Порты, верфи и транспорт России: новые точки роста”. За семь лет работы Международный морской бизнес-форум СИ МБФ зарекомендовал себя в качестве эффективной площадки для диалога бизнеса и власти, решения вопросов социально-экономического развития регионов России, трансформации делового климата РФ, развития морских отраслей, промышленности и транспорта Российской Федерации.

В план петербургской бизнес-сессии 2019 года планируется включить вопросы:

развития морского и речного транспорта России,

совершенствования системы мультимодальных перевозок,

строительства и ремонта судов,

таможенного оформления грузов,

дноуглубления портов,

морского и речного туризма,

привлечения грузовладельцев в порты России, а также заказчиков на российские верфи.

Дополнительно в рамках сессии будут обсуждаться вопросы, решение которых требует внесения изменений в законодательство Российской Федерации в рамках федерального плана мероприятий по трансформации делового климата России в соответствии с распоряжением Правительства РФ № 20-р от 17.01.2019 г.