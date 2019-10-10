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Международный морской бизнес-форум SIMBF пройдет в Петербурге
10.10.2019

Международный морской бизнес-форум SIMBF пройдет в Петербурге


    • 10 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге в конференц-центре отеля Park Inn by Radisson Пулковская пройдет бизнес-сессия SIMBF “Порты, верфи и транспорт России: новые точки роста”. За семь лет работы Международный морской бизнес-форум СИ МБФ зарекомендовал себя в качестве эффективной площадки для диалога бизнеса и власти, решения вопросов социально-экономического развития регионов России, трансформации делового климата РФ, развития морских отраслей, промышленности и транспорта Российской Федерации.

    В план петербургской бизнес-сессии 2019 года планируется включить вопросы:

    •  развития морского и речного транспорта России,
    • совершенствования системы мультимодальных перевозок,
    • строительства и ремонта судов,
    • таможенного оформления грузов,
    • дноуглубления портов,
    • морского и речного туризма,
    • привлечения грузовладельцев в порты России, а также заказчиков на российские верфи.

    Дополнительно в рамках сессии будут обсуждаться вопросы, решение которых требует внесения изменений в законодательство Российской Федерации в рамках федерального плана мероприятий по трансформации делового климата России в соответствии с распоряжением Правительства РФ № 20-р от 17.01.2019 г.

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