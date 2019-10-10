Краны-тяжеловесы на «Звезде» смонтируют к концу года

ПАО «Уралмашзавод» завершило первый этап монтажа двух тяжелых мостовых кранов в строящемся цехе сборки блоков ССК «Звезда» – металлоконструкции доставлены на отметку, оборудование установлено в проектное положение. Полностью завершить работу и сдать краны заказчику предполагается до конца этого года в рамках общего графика, сообщает пресс-служба «Уралмашзавода».

Установку кранов осуществляют на промышленной площадке судостроительного комплекса специалисты цеха внешнего монтажа «Уралмашзавода». «Первый этап, самый ответственный и, наверное, самый сложный – установку «тяжеловесов» на отметке – мы завершили в установленный графиком срок», – отметил первый заместитель генерального директора «Уралмашзавода» Евгений Прохоров.

В настоящее время специалисты приступили к электромонтажным работам. Предполагается, что полностью объект будет сдан заказчику до конца года. Мостовые краны, поставленные «Звезде» в комплекте с траверсами грузоподъемностью 160 и 260 тонн, будут использоваться при сборке объемных секций и блоков носовой части, машинного отделения, а также грузовых помещений судов.